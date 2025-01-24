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    合歡山區道路結冰 晚間預警性封閉

    合歡山區道路結冰，公路局昨晚預警性封閉。（東工分局提供）

    合歡山區道路結冰，公路局昨晚預警性封閉。（東工分局提供）

    2025/01/24 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕公路局東區養護工程分局昨天表示，依據氣象情資研判，台十四甲線合歡山路段受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，三千公尺以上高山路段水氣豐沛，路面有結冰機率及路側局部殘冰（雪）不易消融情況，昨晚六時起預警性封閉翠峰至大禹嶺路段，今天早上七時視天候狀況再開放通行。

    公路局東工分局指出，為維護用路安全，昨晚六時起預警性封閉台十四甲線翠峰至大禹嶺路段，視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台八線中橫公路，今天上午七時再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

    東工分局表示，合歡山區連日來氣候變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另依一一四年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過三．五噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

    東工分局呼籲，春節期間用路人如規劃行駛中橫公路、台十四甲線，因合歡山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，關注氣象預報及道路交通資訊，並規劃旅行備案才能及時因應，最新路況可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」查詢。

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