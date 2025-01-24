花蓮、玉里年貨大街 消費滿額可抽獎

花蓮年貨大街開賣，現場80個攤位要讓民眾一次購足。（記者花孟璟攝）

2025/01/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕年關將近，花蓮縣花蓮市、玉里鎮年貨大街展售活動登場，花蓮市區年貨大街是縣府農業處主辦，昨起連續五天的下午三點起開賣到晚上十點；玉里鎮年貨大街從今天早上持續擺攤到年初五，盼透過活動刺激買氣。

花蓮市80攤 年貨一次購足

花蓮縣政府舉辦二○二五年花蓮年貨大街展售活動，昨起連續五天在花蓮日出大道舉辦，東起重慶路、西至成功街，全長二百多公尺的街區聚集八十家攤商，年貨從香腸肉鬆肉乾、果乾蜜餞花生糖、手工甜點、草莓大福、傳統糕餅、農漁會產品、應景盆栽都有，社福團體也來擺攤；現場分為知名商店區、年貨區、農特產區及伴手禮區等四大展售區，讓採購年貨的民眾一次購足。

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昨晚年貨大街開幕，活動期間發送一千五百份折價券紅包，消費滿二百五十元就有摸彩券、遊戲券各一張，每天抽出花蓮香港來回機票、豪華飯店住宿劵、阿思瑪麗景飯店團圓年菜組、花蓮農會禮券，最後一天（廿七日）加碼抽多項大獎。

免費食安試劑 民眾DIY檢驗

由於消費者辦年貨也會擔心化學物質殘留，衛生局在現場提供三種免費食安試劑，包括過氧化氫試劑（檢驗豆干、魚丸、魷魚絲、鹽水雞有無雙氧系漂白水）皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一非法工業色素試劑、二氧化硫（SO2）試劑，讓民眾可以在家DIY檢驗，有異狀向衛生單位檢舉。

玉里鎮公所從今天早上八點開始，在民權街停車場（和平路至中山路）啟動年貨大街，將有超過卅攤南北乾貨、年貨、花卉、生鮮及農特產品，現場新春摸彩，消費五百元就有抽獎資格，還有書法家揮毫送春聯。

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