為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮、玉里年貨大街 消費滿額可抽獎

    花蓮年貨大街開賣，現場80個攤位要讓民眾一次購足。（記者花孟璟攝）

    花蓮年貨大街開賣，現場80個攤位要讓民眾一次購足。（記者花孟璟攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕年關將近，花蓮縣花蓮市、玉里鎮年貨大街展售活動登場，花蓮市區年貨大街是縣府農業處主辦，昨起連續五天的下午三點起開賣到晚上十點；玉里鎮年貨大街從今天早上持續擺攤到年初五，盼透過活動刺激買氣。

    花蓮市80攤 年貨一次購足

    花蓮縣政府舉辦二○二五年花蓮年貨大街展售活動，昨起連續五天在花蓮日出大道舉辦，東起重慶路、西至成功街，全長二百多公尺的街區聚集八十家攤商，年貨從香腸肉鬆肉乾、果乾蜜餞花生糖、手工甜點、草莓大福、傳統糕餅、農漁會產品、應景盆栽都有，社福團體也來擺攤；現場分為知名商店區、年貨區、農特產區及伴手禮區等四大展售區，讓採購年貨的民眾一次購足。

    昨晚年貨大街開幕，活動期間發送一千五百份折價券紅包，消費滿二百五十元就有摸彩券、遊戲券各一張，每天抽出花蓮香港來回機票、豪華飯店住宿劵、阿思瑪麗景飯店團圓年菜組、花蓮農會禮券，最後一天（廿七日）加碼抽多項大獎。

    免費食安試劑 民眾DIY檢驗

    由於消費者辦年貨也會擔心化學物質殘留，衛生局在現場提供三種免費食安試劑，包括過氧化氫試劑（檢驗豆干、魚丸、魷魚絲、鹽水雞有無雙氧系漂白水）皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一非法工業色素試劑、二氧化硫（SO2）試劑，讓民眾可以在家DIY檢驗，有異狀向衛生單位檢舉。

    玉里鎮公所從今天早上八點開始，在民權街停車場（和平路至中山路）啟動年貨大街，將有超過卅攤南北乾貨、年貨、花卉、生鮮及農特產品，現場新春摸彩，消費五百元就有抽獎資格，還有書法家揮毫送春聯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播