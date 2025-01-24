宜蘭傳藝園區 年初一、初二縣民免費

2025/01/24 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心園區春節假期好戲連台，年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」將重磅登場，文昌街營造成「百花齊天」全新街景，二十九日及三十日開放宜蘭縣民免費入園；另外，冬山河水上巴士也推春節優惠方案。

「齊天大聖鬧龍宮」29日開演

宜蘭傳藝園區駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」，二十九日開演，將演出一整年，劇中的齊天大聖帶領猴子猴孫操兵練將，大展宋江陣法，憑藉著勇氣和智慧平定龍珠之亂，每天上午十點半、下午二點各演一場。

請繼續往下閱讀...

文昌街的「百花齊天」裝置藝術，以花果山為設計發想，沿街設置花朵、安插燈籠，搭配小花點綴、花朵與果實交織，詮釋花果山的繁華景致，為園區增添年節喜氣，也是「齊天大聖鬧龍宮」的演出場域。

春節連假期間，園區另有民俗藝陣表演、福利熊及虎利拜年、擲筊祈福幣、文昌祠點燈求功名、迎春市集。二十九、三十日兩天，設籍宜蘭縣或身分證字號G開頭的遊客，可憑身分證件免費入園，相關資訊請上官網查詢，網址：https://www.px-sunmake.org.tw/。

冬山河水上巴士 年假優惠5天

此外，宜蘭縣府將在二十九日到二月二日推出冬山河水上巴士優惠方案，冬山河親水公園到宜蘭傳藝園區，水上巴士來回全票原價一百五十元，優惠期間一百一十元，但限定冬山河親水公園碼頭購票才享有優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法