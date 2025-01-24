《桃園》諾羅、流感夾擊 就診人數增加

2025/01/24 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市上週（一月十二日至十八日）腹瀉門、急診就診一萬九三四八人次，較前一週上升六．七％，腹瀉群聚事件檢出病毒以諾羅病毒為主，類流感門、急診就診一萬一八七二人次，較前一週上升一．二％，截至廿日確診十例流感併發重症病例，六十歲以上逾八十％，市府衛生局提醒民眾春節團聚、出遊，人際接觸頻繁，務必做好個人衛生防護措施，長者、幼兒及慢性病患應儘速完成流感及武漢肺炎疫苗接種。

衛生局副局長余依靜說，諾羅病毒是高傳染性的病毒，主要透過食用受污染的食物或飲水、接觸病人的嘔吐物或排泄物、吸入嘔吐物產生的飛沫，或接觸被污染的物體表面而感染，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛和發燒，症狀可持續一至十天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，五歲以下幼兒、老人及免疫力較差者的症狀會較嚴重。

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衛生局呼籲民眾出外拜年或到人多擁擠處，務必做好保暖並做好衛生防護，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，若出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應配戴口罩並前往醫療院所就醫，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔。

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