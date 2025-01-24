中壢仁海宮走春 總統初二發發財金

中壢仁海宮適逢建宮二百週年，印製內有二百元現鈔發財金祝福信眾發大財。（記者李容萍攝）

2025/01/24 05:30

〔記者李容萍、黃政嘉／桃園報導〕迎接蛇年，到寺廟上香祈福，是許多家庭必定安排的行程，桃園市內寺廟去年底陸續開放民眾安太歲、點光明燈、補春運，也推出各項新春活動，其中，中壢仁海宮適逢建宮二百週年，印製內有二百元現鈔發財金祝福信眾發大財，賴清德總統預定初二傍晚五點蒞廟參香和發送發財金。

桃園市長張善政初一上午九點到仁海宮發送福袋、發財金；仁海宮明起至初九有過七星平安橋活動。

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中壢慈惠堂安排點燈滿三百元可參加一百台除濕機摸彩，並推出蛇年限量套幣一百組，初一上午八點發送；桃園慈護宮即起至二月廿八日「新春摸彩抽百萬汽車」，民眾來點燈、補春運緣金一千元以上就贈送摸彩券；桃園大廟景福宮即起至五月三日新春點燈摸彩，特別獎是聖王公金牌和iPad wifi64G等。

桃園護國宮初一至初五公益慈善太子遊樂園，全場免費，初一上午九點迎請太子爺公降駕發福慧紅包；桃園明聖道院（恩主公廟）循例在初一至十五安排「過甘蔗門」、「摸春牛」、「過七星橋」等民俗活動。

主祀武財神玄壇元帥的蘆竹區南崁五福宮，循例於初一子時開廟門，讓信眾都有頭香可插，並發送八萬八千個鑲有一元硬幣「錢母」紅包；龜山區壽山巖觀音寺初一至初三發送誦經過爐的觀世音菩薩加持福袋四萬五千個。

大溪普濟堂、大溪仁和宮除夕夜發放紅包；新屋福興宮初一上午提供福食，初一、初三開放躦神轎祈福；平鎮褒忠祠初一邀請義民社區千歲團打非洲鼓表演，還邀請民眾體驗客家方口獅，同賀新年。

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