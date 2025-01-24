客委會預算刪凍逾6億 桃園客家鄉親大反彈

桃園市客家青年會曾獲客委會補助，與高雄市客家青年會交流，如今客委會預算遭刪凍，相關交流恐中斷。 （桃園市客家青年會提供）

2025/01/24 05:30

衝擊創生工作坊、讀書會、藝文活動 將號召上街抗議

〔記者黃政嘉／桃園報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團聯手蠻砍今年度中央政府總預算案，廿一日強行三讀通過，其中，客家委員會編列四十三億七千餘萬元，遭刪除（減）、凍結的總額逾六億元，占比十三．八八％，引爆客家大市桃園市客家鄉親反彈；桃園市客家青年會理事長廖經華抨擊，若藍、白兩黨堅持如此對待客家文化，將號召走上街頭表達客家族群絕非易被欺負、犧牲的群體。

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藍白揮刀 客委會︰影響客家事務

客委會昨天發布新聞稿指出，今年主管預算原編列四十三億七○三六萬元，經立法院審議刪減一億九○○四萬元、凍結四億一六四○萬元；客委會主任委員古秀妃直言，對於長年推動客家事務確實有相當程度的影響。

客家局︰預算有限 有效率配置運用

市府客家事務局長范姜泰基受訪回應，為推動族群主流化政策，需要中央與地方機關垂直與橫向的合作，該局希望在有限的預算內，進行更創新有效率的資源配置與運用。

廖經華表示，地方社團發起的活動，多向中央申請補助，像客青會定期與客家音樂社團、交響樂團合作，讓年輕世代認識客庄音樂，或把城市氣息帶進客庄，客委會預算遭刪、凍，包括地方創生工作坊、讀書會等，將無以為繼，衝擊極大；他質疑，客家出身的立委們明知推動客家文化向來困難，卻仍強行統刪預算，沒替客家爭取保留預算，很不應該。

市議員彭俊豪說，許多客庄青年反映，國會藍、白黨團刪凍客委會預算缺少正當性，去年底他邀集客青結合客家元素，在中壢區中央公園、桃園區米倉劇場辦理街舞、音樂活動，讓客家文化更融入大眾，若經費斷炊，不僅無法延續，甚至恐難再有類似活動，若行政院就總預算案提出覆議，期盼來自客家卻阻擋客家預算的立委能懸崖勒馬，讓客家文化得以傳承、發揚。

民團批未經逐條討論 審議不謹慎

龍潭文風造庄聯盟理事長蔡濟民認為，客委會預算遭藍、白立委任意刪凍，未經逐條討論，審議程序不夠謹慎，客委會原本補助各縣市「客庄小旅行」、「歌謠班」，將因無補助款而中止計畫，浪漫台三線藝術季、桐花祭若也沒經費而中斷，等同打壓客家藝文團隊、創作者與客庄觀光發展等。

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