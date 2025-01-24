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    供過於求鰻苗池邊價 每尾百元跌至27元

    嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國際間鰻苗開始供過於求，本季台灣鰻苗捕獲量已達三千公斤，鰻魚從外銷日本轉為內銷為主，因市場容量有限影響價格，目前鰻苗池邊價從每尾一百元跌至廿七元，大盤價仍在五十元左右，預期價格還會往下探，鰻農心存觀望。

    台灣本季捕獲量有望破4千公斤

    台灣鰻苗捕撈期為每年十一、十二月及翌年一、二月共四個月，根據「日本養殖新聞」統計，台灣本季鰻苗捕獲量已達三千公斤，近日苗況不錯，有機會突破四千公斤大關；中國更超過九千公斤，日本也有四千公斤的高水準，國際間鰻苗供過於求，價格應聲下跌。

    台灣鰻苗池邊價上月十四日創下每尾百元高價，這個月卻跌破五十元關卡，一月十九日剩下廿七元，但大盤價還在五十元左右的水平。

    嘉義捕獲量大增 年終獎金逾4200萬

    嘉縣鰻魚養殖第三代漁民唐昕遠說，台灣鰻魚已從外銷日本轉為內銷為主，鰻苗成本如果太高，風險也大；以台灣市場供需而言，鰻苗要跌到四十元以下才會有明顯買氣，卅元是比較保險的價位，鰻農會積極出手。

    嘉義區漁會統計，截至元月十九日，嘉義鰻苗捕獲量七十四萬四千餘尾，幾乎是上季廿七萬八千餘尾的三倍，進帳逾四二○○萬元。

    東石吳姓漁民說，捕撈鰻苗為晚上作業，冬季低溫加上刺骨寒風，十分辛苦，所幸本季出現近幾年最好苗況，收入較前三季總和多，「年終獎金」翻倍，鰻苗成「鰻金」。

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