東華大學GPT 選課、約會有問必答

東華大學校長徐輝明（右）與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）雙邊合作，打造AI校務助理「NDHC-GPT」。（記者吳柏軒攝）

2025/01/24 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕生成式AI熱潮興起，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）開發大型語言模型「FedGPT」，與東華大學合作推專屬的對話AI，從招生、選課、成績單規定，到午餐吃什麼、約會地點推薦等，幫校方省下一千小時重複問答、加速校務行政效率，並有中、英文介面可助外籍生，還能培育AI人才，發展創意應用。

東華校長徐輝明表示，比較過各AI模型，並考量師生研發量能，選擇免上傳雲端資料的FedGPT，開發AI校務助理「NDHU-GPT」，將軟體調整、資料存儲的主控權留在校方，並推動智慧校園的願景。

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繁體中文語料訓練 打造專屬對話

AI Labs創辦人杜奕瑾說，FedGPT是台灣落地式的大語言模型技術，打造東華師生專屬的對話式GPT，收集超過一千億token（參數資料）繁體中文語料來訓練，因為國外多用英文或簡體中文訓練，恐會有不合適的回答。

昨發布會現場實測AI校務助理，不僅能回答東華三寶、三湖等基本知識，也提供學生證補發、接駁車乃至推薦最佳約會地點等，連感情低潮都可提供簡單安慰與心理輔導諮商時間及地點，五花八門。

幫校方省下一千小時重複問答

該AI在半年讀完東華逾五千份、上千萬字的文件，可節省一千小時校務人員訓練，若由人工閱讀熟悉文件須培訓逾四個月；AI還可即時線上互動，以新生入學為例，在一學期內已處理上千則問答，大幅減少學生等待時間並提升解決問題效率。

NDHU-GPT可回答東華三寶、三湖等在地資訊，且24小時運作。（記者吳柏軒攝）

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