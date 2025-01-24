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    首頁　>　生活

    康芮襲台3航班重落地 肇因颱風微爆氣流

    去年10月底受康芮颱風登陸，桃園機場31日截至晚20時統計，取消航班共計267班入出境航班，機場顯得格外冷清。（資料照，記者姚介修攝）

    去年10月底受康芮颱風登陸，桃園機場31日截至晚20時統計，取消航班共計267班入出境航班，機場顯得格外冷清。（資料照，記者姚介修攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕去年十月底，強烈颱風康芮侵襲台灣，有三個飛機航班降落時造成「重落地」；交通部民航局說明，除要求業者限期改善、研議開罰，也指出可能肇因颱風微爆氣流造成的瞬間風切，導致機組員操作難度。

    民航局說明，調查在去年康芮颱風侵台期間航空公司狀況，共有三個航班重落地、九個航班機組員超時，要求業者限期改善，也持續要求遵守不良天候作業規範並落實保守簽派政策。

    根據民航局統計，重落地的三個航班，其中一班是華航在松山機場，另外兩班是星宇航空，分別在桃園機場及高雄機場；超時的九個航班，其中七班屬不可抗力，另外二班是華航。

    去年十月康芮颱風侵襲期間，許多航班因天候因素需重飛或轉降，統計颱風滯留期間共計有五○三架次航班，檢視天氣資料風速、風向以及側風速度條件，及依各機型操作限制、機載油量、機組員飛時限度等相關資訊。

    瞬間風切 機組員操作難度增

    經調查，可能原因是颱風微爆氣流造成的瞬間風切，導致機組員操作難度，初判尚符合該機型操作限制，重落地航機經檢查並未有損傷情形，民航局已要求業者持續加強機組員側風、風切及陣風的操作訓練。

    對組員飛航執勤超過十四小時的航班，民航局除將依民用航空法處以警告，後續將依程序評議後裁處。

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