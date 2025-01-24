道安講習曠課 最重吊扣駕照

公路局說明，道路交通安全講習是對行為人不當交通認知及偏差行為矯正。（資料照，南投監理站提供）

2025/01/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局昨天公告，自今年三月一日（違規日）起，道路違規需接受講習者，可自由選擇時間、地點至受委託單位完成講習。並提醒無正當理由不依規定接受講習者，最重將吊扣其駕駛執照。

3月1日起實施 最輕罰1800元

公路局說明，道路交通安全講習是對行為人不當交通認知及偏差行為矯正，經統計，去年已有十九萬六千人接受講習。公路局統計，目前有辦理意願的受託講習單位共計四十六家，包含駕訓班、學校、訓練機構，預計未來初期約可辦理七成講習人數。

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公路局為方便民眾辦理線上預約講習，已規劃「道路交通安全講習系統網站」（https://slp.mvdis.gov.tw/user/），今年三月一日起，即可查詢受託單位地點、開班情形，自行依個人需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習。

公路局提到，道路交通安全講習是希望透過交通安全教育，即時導正違規行為，避免違規或事故再次發生，透過講習委外辦理，民眾可以更便利選擇上課時間及地點。講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，其收費基準將比照目前已辦理的自費講習每小時收取二百元。

公路局特別提醒，無正當理由不依規定接受講習者，會有一八○○元罰鍰；經再通知參加講習，逾期六個月以上仍不參加者，將會吊扣其駕駛執照。

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