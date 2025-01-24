養豬場規模化 200頭以下漸退場

由國民黨、民眾黨主導的立法院大幅刪減農業部預算，農業部初估2025年經費遭刪20億元，遭凍35億元，其中國內差旅費被刪減，未來若遇颱風等天災，農改場人員到現場協助農民復耕等將會受影響。（資料照）

2025/01/24 05:30

環保法規提高 生產成本難降低 二代多不願接班

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部公布最新養豬頭數調查，我國養豬場截至去年十一月止共五五六四場，較上期五月調查減少四十場，養豬頭數為五二○萬六九二七頭，與上期頭數相近，全國每場平均養豬頭數為九一九頭，雖較上期頭數略減少，農業部畜牧司表示，國內養豬場仍往規模化發展，二百頭以下小型養豬場持續退場。

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平均每場飼養逾900頭豬隻

國內養豬場持續減少，畜牧司長李宜謙表示，是受二百頭以下養豬場持續退場所致，小型養豬場因飼養規模小，隨環保法規對污水排放、廢棄物處理標準等提高，生產成本難降低，加上二代多不願接班等因素影響，國內養豬場朝規模化、講求高效、高收益飼養發展，過去平均每場養豬場的飼養規模約八百多頭，現逾九百頭。

我國養豬及周邊衛星產業如屠宰分切、加工、運輸、飼料、零售等產值逾二千億元，政府近年投入百億元助養豬產業升級。李宜謙表示，隨設備更新，豬隻生產效率提高，過去一頭母豬一次可產下十一頭小豬，現平均增產二頭以上，持續協助豬農更新設備；台灣可望於今年中獲世界動物衛生組織認證為傳統豬瘟非疫區，若獲認證，可進一步打開台灣生鮮豬肉外銷市場。不過李宜謙也坦言，受立院大砍相關宣導經費等影響，將對國內養豬產業防疫、台灣豬肉外銷等造成衝擊。

預算刪凍 影響疫情防治與外銷

立法院總預算大幅刪凍，農業部經費也大受影響，李宜謙指出，亞洲各區口蹄疫、非洲豬瘟疫情仍嚴重，過去為防堵豬隻疫病，都會派員到養豬場或主要養豬區域輔導農民確實落實生物防治，協助養豬場提升設備後，也須派員現場驗收，「這些都要錢，現在費用被刪凍，雖不希望減少對產業的服務，但恐怕只能無奈減少頻率。」

隨我國成傳統豬瘟非疫區，許多豬農都很期待進一步拓展外銷市場，李宜謙表示，需宣傳才能讓當地顧客了解台灣豬的好，現在費用被大舉刪除，難以打進新市場，恐連目前已打入的新加坡、菲律賓等市場都難保。

農業部「養豬百億基金計畫」執行4年結束，推動傳統養豬產業轉型升級。（資料照，台南市農業局提供）

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