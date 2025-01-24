總統宣布 2032年減碳32％

總統賴清德昨主持國家氣候變遷對策委員會第3次會議，並宣示國家減碳新目標。（圖由總統府提供）

2025/01/24 05:30

2030年淨零預算突破兆元 帶動民間資金創造5兆元綠色經濟

〔記者陳嘉怡、陳政宇／台北報導〕總統府昨日召開國家氣候變遷對策委員會，總統賴清德公布我國二○三二、二○三五年減碳目標，分別為卅二加減二％、卅八加減二％。為加大淨零減碳力道，國發會也提出「台灣總體減碳行動計畫」，預計至二○三○年政府淨零預算將突破一兆元，並帶動民間資金創造五兆元的綠色經濟。

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賴清德籲國人共同行動

賴清德致詞時表示，為達國家溫室氣體減量目標，需要政府、企業、各級學校、民間力量積極投入，並呼籲邁向淨零轉型是台灣與全球的「共同目標」，也是為了下個世代及永續台灣所要擔負的「共同責任」，一定要結合各行各業及全體國人「共同行動」。

總統府發言人郭雅慧會後轉述，賴總統總結三點結論，包括請三位副召集人持續每月分組討論，提出中長程政策方向建議；請行政團隊加強社會溝通凝聚共識；請行政團隊務實檢視可能的困難，尋求解決之道，滾動修正精進策略。

環境部長彭啓明表示，我國設定的減碳目標，二○二二年相較於基準二○○五年約減一．七七％，現在約減八％，接近二○二五年減碳十％目標。若要達成二○三二、二○三五年的減碳新目標，必須導入多元措施加大減碳力道，包含加強深度節能高碳排產業轉型，抑制電力需求，盼在二○三五年用電量低於三五○○億度，並加速運具電動化、汽電鍋爐用煤減量，進行低碳燃料轉型等。

發電結構去碳化也是淨零關鍵，規劃燃煤發電二○三○年減至廿％、二○三五年減至九％；再生能源二○三○年增至卅％、二○三五年增至卅六％。

彭啓明指出，若換算日韓常用的淨排放量峰值算法，我國二○三五年的減碳目標，在亞洲僅次於日本。

國發會副主委高仙桂表示，為達綠色成長與淨零轉型，擬定「台灣總體減碳行動計畫」，將協助五百大排放源廠商落實自主減碳，協助一．四萬個中小製造業低碳轉型。在淨零預算財務規劃上，政府會透過擴大淨零預算與綠色支出，引導民間資金投入，預計至二○三○年政府淨零預算將突破一兆元，預估可帶動民間資金創造五兆元的綠色經濟，並培育八萬綠領人才。

預算遭凍 12位委員放棄出席費共體時艱

氣候委員、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，相較以往只提減碳目標數字、無具體配套，此次有較完整規劃，但若要達成淨零，二○三五年的減碳目標必須提升到五○％以上，屋頂型光電、督促石化業減碳都還不夠積極。

由於總統府今年度業務費預算遭立法院凍結七成，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等十二位民間委員也共同連署，自願放棄參與委員會的出席費用「共體時艱」。

總統賴清德宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標，分別為 32%加減2%（30%至34%）、38%加減2%(36%至40%)。（取自總統府氣候變遷對策委員會直播）

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