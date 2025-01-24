南市推廣學童舉手過馬路 增加被看見率

學童「舉手過馬路」可以增加被駕駛人看見的機率，多一分安全保障。（南市教育局提供）

2025/01/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高高舉起手，請你看見我！台南市教育局推動學童「舉手過馬路」安全運動，在交通安全教育網建置課程模組，提供教案、教材以及示範影片供各校推廣應用。

教育局長鄭新輝表示，因為國小學童身材較嬌小，透過「舉手過馬路」可以增加被駕駛人看見的機率，讓車輛有足夠的反應時間減速禮讓學童通過馬路。此外，包括行走行人穿越線、不隨意衝出、穿著明亮服飾等，都是讓自己清楚被看見的方式。

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昨日宣導會，邀請大光國小學生演出生活情境行動劇，傳達安全過馬路正確觀念，提醒不只上放學時間要謹記穿越道路五步驟「停、看、轉、揮、動」，日常生活中也能養成良好習慣，同時呼籲駕駛人能夠遵守車輛「慢、看、停」原則，保護每位在路口的孩子行的安全。

教育局表示，相關課程模組已建置於「台南市交通安全教育網」，供各校教師推廣應用，全市學校也將交通安全課程納入課程計畫，並鼓勵各校申請成為交通安全模組前導學校，依各校周邊道路環境發展具特色的交通安全校訂課程。此外透過教師專業增能研習、大型車視野死角體驗活動、自行車安全騎乘教育等具體作法，提升學童交通安全素養。

洪姓家長說，通常會接送孩子上下學，多一個舉手動作增加行的保障，另外宣導車輛行經路口減速慢行也是很重要。

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