0121地震災損補助 房屋修復最高200萬

南市府公布○一二一地震災損補助，建築物損壞修復最高補助二百萬元，拆除最高補助三百萬元。 （南市府提供）

2025/01/24 05:30

傷者每位3萬至最高50萬元 房屋拆除最高補助300萬

〔記者蔡文居／台南報導〕本月廿一日凌晨嘉義大埔鄉發生規模六．四地震，台南市楠西、玉井等區受災嚴重。台南市政府昨天公布○一二一地震災損補助，將比照○二○六震災，依受傷程度發給每位震災傷者三萬元至最高五十萬元的受傷慰問金，建築物損壞修復最高補助二百萬元，拆除最高補助三百萬元，盼協助民眾早日重建家園。

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建物貼黃單每人4千 每戶最高2萬

社會局表示，市府盤點災損情況，包括針對建物進行緊急評估及張貼紅、黃單，相較過往僅針對紅單的災戶發放慰問金，這次市長黃偉哲也特別指示針對緊急張貼黃單的家戶發放每人四千元、每戶最高二萬元的受災戶慰問金，將趕在春節連假前完成慰問金發放，讓市民能夠安心過年。

社會局指出，市府召開「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」臨時會議，為確保受災民眾能夠獲得及時的幫助，將比照○二○六震災，依受傷程度發給每位震災傷者三萬元至最高五十萬元的受傷慰問金。另外，經緊急評估建物安全性後張貼紅單，要求不得繼續居住，並簽立切結書撤離不再居住者，市府將發給每人二萬元，每戶最高以五口計算，每戶最高十萬元的受災戶慰問金；緊急張貼黃單的家戶，每戶最高二萬元。

楠西市場攤商慰助費 2個月5萬

另，針對因受災無法營業的楠西市場攤商，年後也將發給每月二萬五千元的營業收入損失慰助費，共發放二個月。

針對評估損壞的建築物，市府比照○二○六震災，提供受災民眾拆除及修復補助，修復最高補助二百萬元，拆除最高補助三百萬元。至於照顧安置，市府啟動避難收容機制，連結在地旅宿業者於楠西及玉井等區設置四處避難收容所，累計安置八十七人，並提供民生物資。

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