原兵工廠招商成功 打造藝文專區

原台南兵工廠（大銃段觀光藝文商業專用區）開發模擬圖。（南市文化局提供）

2025/01/24 05:30

北區大銃段觀光藝文商業專區 將建博物館、藝文展演營運空間等

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原台南兵工廠（大銃段觀光藝文商業專用區）招商拍板定案，計畫投資七十五億元，未來興建博物館等超過一萬平方公尺的藝文展演營運空間，將與三二一巷藝術聚落串連，打造台南文化新亮點。

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擬投資75億 4年內完成第一期工程

位於北區的原台南兵工廠為國防部土地，鄰近台南公園、台南轉運站、三二一巷藝術聚落，以設定地上權方式，權利設定五十年（期滿後考核績優可再延長廿年），由林聲文化藝術公司得標。開發權利金三．五億、每年營運權利金三○○萬（浮動），由市府與國防部分潤，也成為南市首處「觀光藝文商業專用區」招商投資案例。

昨日簽約儀式，在市長黃偉哲見證下，由文化局代理局長林韋旭與林聲文化董事長趙忠傑簽訂合作。黃偉哲表示，設定地上權的土地是國有地，雖非南市府所有，但為了充分利用市中心土地，市府文化局與國產署接洽，以促參方式媒合民間夥伴投資設立博物館，未來土地仍是國家的，基地位在蛋黃區與歷史文化街區，加上兩年後即可完工的台南新火車站，兼顧國有財產守護及都市發展。

串連321巷藝術聚落 成為藝術生態圈

趙忠傑表示，計劃投資七十五億元，未來投入超過二五○○件東方藝術藏品，初步規劃博物館、藝文研發辦公、購物、餐飲、旅館等，並提供在地中小型藝文產業進駐研發空間、年輕藝術家的創作展演空間，預計四年內先完成第一期工程。

林韋旭表示，藝文展演營運與藝術教育推廣使用建物總樓地板面積不得低於一萬平方公尺，開發計畫不單只是土地開發，更為台南文化創新打下基礎，並與鄰近的三二一巷藝術聚落協同發展，打造台南市區的藝術生態圈，期望透過持續完整周邊的文化功能，吸引國內外文化工作者、藝術愛好者與創作者到台南深耕。

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