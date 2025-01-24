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    遷建派抗議 板殯說明會仍無共識

    民政局昨晚舉行板殯原址優化第三場說明會，市議員石一佑要求市長侯友宜到議會專案報告。（記者黃子暘攝）

    民政局昨晚舉行板殯原址優化第三場說明會，市議員石一佑要求市長侯友宜到議會專案報告。（記者黃子暘攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建他處或原址改建優化，民意分歧，民政局舉行二場優化規劃說明會都不歡而散，昨晚舉行第三場說明會，市議員周勝考再次率領主張遷建派到場抗議，並遞交二千份「反擴建」連署書，由民政局長林耀長代表市府收下。

    立委張宏陸表示反對板殯原址「擴建」，板殯一旦擴建，遷建就不可能進行，台北市立第一殯儀館就能拆遷到較偏僻的第二殯儀館，板殯應順勢遷建，籲市府尋找更適當的場址遷建板殯。

    周勝考表示，民政局講殯葬量能分散，但其他區民眾反對市府就不做，三峽區因為坡地無法遷建，如何分散？在地訴求「反對擴建、希望遷移」。

    市議員黃淑君和石一佑要求市長侯友宜到市議會專案報告，不少民眾都認為，板殯應遷至三峽火葬場合併，而且板殯一三○億元建設成本對新北財務狀況完全不可行。林耀長表示，板殯遷建三峽火葬場確實是好選擇，但當地是山坡地，開發有限制。

    民政局表示，板殯會透過專家評估用地、空間規劃的合適性，民政局官網有說明會簡報與資訊，歡迎民眾反映想法，市府會綜合專業分析與評估做出適當規劃。

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