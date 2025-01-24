淡水天元宮賞夜櫻 春節天天點燈

「新北蒔花好綻─花見櫻花季」昨晚揭開序幕，夜間賞櫻活動至2月2日。（記者董冠怡攝）

2025/01/24 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕「新北蒔花好綻—花見櫻花季」昨天揭開序幕，夜間賞櫻活動至二月二日，每天會有夜櫻點燈、彩色燈籠與油紙傘攝影道具免費租借、週末DIY工作坊和走讀活動，春節九天連假可搭大眾運輸至淡水區無極天元宮走春踏青。

副市長劉和然表示，天元宮的三色櫻是獨有種，每天下午五點至晚上八點會點燈，今年活動場佈及光影設計，由多次入圍金鐘、金馬獎的「茶金」美術指導賴勇坤操刀，新北捷運公司也推出櫻花輕軌一日票，五十元可無限次搭乘輕軌，並與淡水漁會合作，提供淡水魚藏吻魚鮮醬限定優惠，每組五二○元。週末有飄漆技法帆布袋工作坊、手機拍攝、彩繪扇子工作坊，採現場報名，每場限額五十人。

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此外，三芝區二子坪的山櫻花也綻放，三芝區公所二月一日至三月卅一日開賞櫻接駁專車，每週六、日行駛，每天兩班次，上午九點與下午二點從三芝公車站發車，途經興華驛站，直達二子坪遊客中心；回程時間為上午十一點與下午四點，接駁專車採線上預約制，每班次限額十五人，額滿為止。

新北市觀光旅遊局也推薦民眾溫泉賞櫻之旅，包括烏來溫泉、金山萬里溫泉、勇士廣場等景點，附近都有老街可逛。

淡水天元宮賞夜櫻，即日起至2月2日天天點燈。（記者董冠怡攝）

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