為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水天元宮賞夜櫻 春節天天點燈

    「新北蒔花好綻─花見櫻花季」昨晚揭開序幕，夜間賞櫻活動至2月2日。（記者董冠怡攝）

    「新北蒔花好綻─花見櫻花季」昨晚揭開序幕，夜間賞櫻活動至2月2日。（記者董冠怡攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕「新北蒔花好綻—花見櫻花季」昨天揭開序幕，夜間賞櫻活動至二月二日，每天會有夜櫻點燈、彩色燈籠與油紙傘攝影道具免費租借、週末DIY工作坊和走讀活動，春節九天連假可搭大眾運輸至淡水區無極天元宮走春踏青。

    副市長劉和然表示，天元宮的三色櫻是獨有種，每天下午五點至晚上八點會點燈，今年活動場佈及光影設計，由多次入圍金鐘、金馬獎的「茶金」美術指導賴勇坤操刀，新北捷運公司也推出櫻花輕軌一日票，五十元可無限次搭乘輕軌，並與淡水漁會合作，提供淡水魚藏吻魚鮮醬限定優惠，每組五二○元。週末有飄漆技法帆布袋工作坊、手機拍攝、彩繪扇子工作坊，採現場報名，每場限額五十人。

    此外，三芝區二子坪的山櫻花也綻放，三芝區公所二月一日至三月卅一日開賞櫻接駁專車，每週六、日行駛，每天兩班次，上午九點與下午二點從三芝公車站發車，途經興華驛站，直達二子坪遊客中心；回程時間為上午十一點與下午四點，接駁專車採線上預約制，每班次限額十五人，額滿為止。

    新北市觀光旅遊局也推薦民眾溫泉賞櫻之旅，包括烏來溫泉、金山萬里溫泉、勇士廣場等景點，附近都有老街可逛。

    淡水天元宮賞夜櫻，即日起至2月2日天天點燈。（記者董冠怡攝）

    淡水天元宮賞夜櫻，即日起至2月2日天天點燈。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播