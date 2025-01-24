新北四大市場採買 營業到除夕

泰山公有市場為政府評鑑全國零售市場前四名，三界油飯是知名美食。（記者陳奕劭攝）

2025/01/24 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節採買年貨，包括泰山區公有市場、新莊區第一公有零售市場、汐止區秀豐黃昏市場、中和區和平街黃昏市場，即日起至除夕都有營業，大年初一至初五休市，多家知名攤位歡迎民眾把握時間選購。

大年初一至初五休市

市場處長李長奎表示，泰山市場內部環境整潔，獲政府評鑑全國零售市場的前四名，內部有三界油飯、加意茶鵝等知名美食，廿五日至廿七日延長營業至晚上八點；新莊第一市場批發新鮮蔬果，曾獲優良市集一星認證，內部有特莉莎烘焙坊、全味香肉鬆店等名攤。

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名攤多 部分營業至晚間

台鐵橋下的汐止秀豐黃昏市場販售多樣化商品，曾獲優良市集四星認證，市場內有明珠海鮮、魯牛作坊、大雅哄炸雞、德記燒雞等知名美食，廿四日至廿七日從上午九點營業至晚上七點，除夕營業至下午兩點；中和區和平街黃昏市場有鵝肉安等知名攤位，除夕上午九點至下午三點有部分攤商營業。

市場走春 上傳照片抽好禮

另外，新北市市場處「蛇福泰吉過好年」活動開跑，今天起至二月五日參加指定任務，將照片上傳至官方粉絲專頁指定貼文，有機會抽中Dyson吹風機、台灣溫泉飯店聯盟聯合住宿券、腳踏車等好禮；市長侯友宜昨天到汐止區秀豐市場發放福袋給攤商、民眾，加碼抽出十組限量市場伴手禮組。

侯友宜表示，想體驗最深刻經典的年味，一定要來年節期間的傳統市場，感受叫賣聲、溫暖燈光與濃濃的人情味，市場年菜、年貨新鮮道地，市府將持續輔導市場、改善設施、融入美學設計與在地特色，打造更多舒適、乾淨、明亮的現代化市場，繼續維繫美好的傳統市場。

秀豐市場自治會會長施秀錦說，市場鄰近台鐵汐止站，共有一六五個攤位販售各種生鮮、熟食與多樣商品，一次滿足購買需求。

新莊第一市場曾獲優良市集一星認證，特莉莎烘焙坊是知名攤位。（記者陳奕劭攝）

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