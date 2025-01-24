助土城發展 國3金城交流道進度超前

國道三號金城交流道施工進度超前，預計二○二七年五月完工。（記者陳奕劭攝）

2025/01/24 05:30

預計2027年5月完工 侯友宜表示未來有望帶動土城超越板橋

〔記者陳奕劭／新北報導〕交通部高速公路局辦理的「國道三號增設金城交流道工程」，是有助新北市土城區發展的重要交通建設，目前進度超前，已經看到落墩，預計在二○二七年五月完工。

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司法園區明年完工 引移居

新北市長侯友宜昨（廿三）日致贈春聯與水果禮盒慰勞高公局等施工團隊，他表示，金城交流道是連結中和與土城的重要道路，隨著土城司法園區明年完工，將引入大量人口，設立交流道勢在必行，目前進度十七．九％，已超前預定進度，落墩都已經看到了，非常感謝高公局的努力，期望如期於二○二七年五月完工。

高公局建造 已經看到落墩

侯友宜指出，土城正處於陣痛期，但隨著司法園區、金城交流道、捷運三鶯線、萬大中和樹林線等建設完工後將不可同日而語，以後土城可銜接桃園，發展搞不好超越板橋。

新北市交通局表示，金城交流道二○二三年十月開工，目前工程進度十七．九％，超前預定進度十六．十六％，預定二○二七年五月完工，計畫總經費五十六．四八億元，由國道基金負擔建造費三十．九三億元，市府負擔用地取得與拆遷補償經費廿五．五五億元。

交通局強調，金城交流道工區鄰近的捷運萬大線施工界面，會以最嚴謹的標準審核交通維持計畫，交流道完工後，金城路將設置左轉專用車道，降低左轉車輛干擾直行車，且將優化路口號誌時制，提升地區道路服務水準。

議員促交通配套同步到位

市議員江怡臻表示，土城生活機能日益完善，吸引越來越多人居住，但交通負荷也越來越大，配套務必同步做到位，例如因轉運站而新設永安街紅綠燈，不能導致出入不便，而土城國中周邊人行道環境，也應在中央經費核撥後盡速施工。

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