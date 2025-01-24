道路全面更新 北市訂20年時程

2025/01/24 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市道路設計過去缺乏統一規範，部分路段長期沒有人行道，台北市政府擷取各主管法規重點，訂定全國首本「道路設計手冊」，未來任何新闢、復舊道路，或標線改造、路側停車調整等更改變動，都要符合手冊設計規範。北市府也訂出為期廿年的改善時程，按年編列預算執行規劃，完成台北市道路全面更新。

減少爭議 訂定道路設計手冊

台北市副市長張溫德說，交通法規艱澀，民眾對執法可能有理解落差，透過淺顯易懂的圖示、文字，能讓民眾清楚理解道路設計理念與規範。台北市議員趙怡翔指出，手冊是交通改革里程碑，期待市府致力貫徹手冊內容，以高標準限時、限期完成台北市道路更新。

請繼續往下閱讀...

交通局長謝銘鴻說，去年市府針對提升行人安全嘗試許多做法，結果行人死傷較前年降低八．七四％，較前三年降低十二％，會以圖文並茂方式宣傳手冊內容。工務局長黃一平指出，台北市有較多舊社區街廓、機車也多，道路設計規範標準化後，跟地方溝通就能有一致性，會密切與交通局通力合作。

台灣交通安全協會、台灣機車路權促進會及行人零死亡推動聯盟等民間團體參與手冊訂定，讚許納入道路功能分級觀念，希望中央及其他地方政府也能參照訂定，並於未來手冊更新時，優化路口轉角設計、完善自行車道路工程規範，並加入驗收機制，以確保工程單位依設計規範確實施工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法