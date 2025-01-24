停發6年 台北燈節恢復發放小提燈

「台北小Q」小提燈，富有創意還結合永續理念，可重複利用作為筆筒或存錢筒，延續美好回憶。（觀傳局提供）

2025/01/24 05:30

蛇年「台北小Q」限量10萬盞 2月9、10日行政中心等處領取

〔記者甘孟霖／台北報導〕闊別六年！台北小提燈將恢復發放！

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台北燈節自二○一九年起取消發放小提燈，不少民眾都認為少了一份節慶味，也有許多議員都呼籲應該恢復發放，觀傳局日前表示，民調顯示逾七成民眾贊成在兼顧環保的原則下重新發放，今年將發放十萬盞小提燈，由燈藝師洪新富操刀設計「台北小Q」小提燈，燈身繪有台北市地標、美食，還以繁花象徵將到來的花季，還可作為筆筒、存錢筒重複使用，結合永續理念，將於二月九日、十日下午兩點，於北市十二行政區行政中心等地限量發送；此外，台北燈節的中山堂廣場與北門廣場兩處服務台，也同步自二月九日至十二日（元宵節當天），每天下午兩點起限量發放，每人限領一盞，發完為止。

2/2開幕 17宮廟響應燈節設燈組、燈籠海

今年台北燈節將於二月二日大年初五開幕，展期一路持續至二月十六日，今日傍晚六點將率先將點亮「二○二五台北燈節」城市光廊（中華路一段）。觀傳局表示，今年共十七間宮廟響應台北燈節，其中與三間宮廟合作設置燈組，包含武昌街的「城隍昇福平安橋」及沿路布置至省城隍廟的「城隍燈海隧道」；捷運西門站六號出口象徵著消災保平安的台北天后宮鑾轎燈飾「鑽轎腳」；以及寶慶路、中華路一段交接口的松山慈惠堂牌樓燈組，象徵蛇年四海平安、人民幸福。

艋舺龍山寺則以生肖主燈與周邊光環境妝點迎接新年；台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈，祈求新春好運；松山慈祐宮則以「蛇來運轉、好運接龍」為主題打造燈籠海，並在廟前廣場舉辦學生花燈作品展覽，除夕夜將發放福袋。

台北霞海城隍廟也攜手迪化街商圈舉辦「小龍賀年，蛇麼都好」活動，即日起至二月十二日活動期間，年貨大街不僅將化身為燈區，還有團拜、發財金、小提燈發放等年節活動。台北地下街二月二日至十六日燈節期間舉辦「台北地下接好運」，除有多樣活動與好禮外，憑每日不限金額消費發票，還可獲得限量LED小手電筒燈。

小提燈可當筆筒、存錢筒 電池可重複使用

觀傳局表示，「台北小Q」小提燈除可作為筆筒、存錢筒，也採用可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用於耳溫槍及遙控器等小型家用電子設備，可輕鬆取出再次使用，美觀又環保。觀傳局提醒，廢電池可至住家附近的量販店、超市、便利商店、資源回收車、無線通信器材行、攝影器材行等處回收，燈節期間各服務台也設有廢電池回收筒。

台北燈節過去都有製作小提燈傳統，均依當年生肖製作，二○一七年共製作廿萬盞雞造型的小提燈；二○一八年則製作十四萬盞狗造型的小提燈。

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