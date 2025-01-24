台鐵豐原至台北1.5小時快車 交長籲增班次

豐原火車站是北台中交通樞紐。（記者張軒哲攝）

2025/01/24 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院交通委員會昨日進行台中交通建設考察大慶車站與豐原車站，聚焦鐵路山線高架化延伸大慶至烏日、豐原車站列車快捷班次。交通部長陳世凱表示，交通部會儘速將高架化延伸大慶至烏日計畫送到國發會和行政院審查。

昨日立法院副院長江啟臣、立委何欣純、羅廷瑋、游顥，交通部長陳世凱率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微等相關人員考察台中市鐵道交通。立委何欣純對於鐵路高架化的最後一哩路，大慶站延伸至烏日站，希望加快辦理儘速核定。

請繼續往下閱讀...

豐原火車站是北台中重要車站，但因豐原距離烏日高鐵較遠，近年居民盼增加台鐵北上一．五小時快車班次。交通部長陳世凱說，請台鐵公司研議，配合乘客建議滾動式檢討，希望未來假日加開快車班次，若平日有需求，也可以配合乘客意見調查增加班次。

目前台鐵平日豐原至台北、台北至豐原，平日各有一班普悠瑪列車可一．五小時抵達。台鐵公司昨日指出，北台中（豐原）至台北快速服務部分，目前台鐵公司定期列車已開行台北、板橋至豐原直達、半直達班次，共計六列次，其中有兩列次一．五小時抵達，另逢週五、週日再加開兩列次。針對乘客意見，會再研議，配合年度改點，優化班表，縮短台北到豐原行車時間。

交通部長陳世凱（右）呼籲台鐵增加豐原至台北快車班次。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法