台中拜廟祈福 賴清德初三到 蕭美琴訂初一

2025/01/24 05:30

〔記者張軒哲、蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕蛇年到來，藍綠政治人物至各大廟拜年走春，新春拚人氣，總統賴清德會在元月卅一日（大年初三）上午九點十分到豐原慈濟宮，十點十分到台中東區的樂成宮參拜；副總統蕭美琴則是在元月廿九日（大年初一）十點廿分到台中梧棲的大庄浩天宮，上午十一點卅分到大里的草湖太子宮參拜。

台中市長盧秀燕排定大年初一連跑四間宮廟發送蛇年小紅包，今年選在大年初一共安排四場發紅包行程，自上午九點起，依序前往東區南天宮、北屯朝聖宮；下午一時前往大甲鎮瀾宮，最後是下午二時前往清水紫雲巖。

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盧秀燕、蔡其昌等春節發紅包

被視為下屆市長熱門人選的立法院副院長江啟臣排定大年初一至初四每天都有宮廟參拜行程，但詳細時間還沒有確定。

民進黨立委何欣純指出，正副總統賴清德及副蕭美琴在春節期間安排台中市參拜宮廟行程，她都會陪同，個人的春節行程還在安排中。

民進黨立委蔡其昌今年推出的幸福小紅包以「台灣尚勇」四字作為主題，自除夕晚間十一點開始，蔡其昌選在清水開基福德祠首發「台灣尚勇」小紅包，初一前往選區各大宮廟發送，其中大年初一上午將在梧棲大庄浩天宮與副總統蕭美琴合體發送，初二則至台中市區宮廟發送。

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