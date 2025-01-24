遲未領到購物節獎金 台中市府挨批效率差

台中市議員陳雅惠批購物節民眾中獎，至今未到獎金，只發簡訊匯款失敗，痛批行政效率差。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/24 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中購物節最讓小市民有感就是日日抽三千元現金，民進黨議員陳雅惠指出，有一位劉姓市民向她反映，去年十月就中獎，到現在獎金都還沒有入帳，只傳匯款失敗的簡訊，痛批市府效率太差；市府經發局表示，避免不實登錄，因此對收據審核較為嚴格。目前未發獎金，發票部份需要補件有一、二百份，收據部份未發獎金到今天約六千份左右，最遲元宵節前將可收到中獎金額。

經發局︰收據審核較嚴格

議員陳雅惠表示，一位劉姓市民向她陳情，在去年十月參加台中購物節抽獎，月底知道中獎，還中了二次，共六千元，但至今還拿不到獎金，詢問經發局，回覆是去年比較嚴格，收據要一張一張審核，令人無法接受。

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劉小姐指出，她參加購物節抽獎活動，登錄有收據及發票，十月抽中兩次共六千元獎金，想春節時開心花費，豈料，至今獎金還未入帳，並非在意獎金，而是不滿市府效率如此低落，讓一開始獲獎的小確幸全消失。

陳雅惠表示，她向經發局反映，所得到解答是劉小姐中獎的部份查核結果沒有問題，因案件數量大，獎金預定過完年後會匯款入帳。

陳雅惠說，購物節抽中獎金，民眾遲領不到錢，先前就已發生，在二○二一年就有中獎民眾反映，抽中獎金五千元的通知，卻遲遲領不到錢，現又重蹈覆轍，顯示市府行政能力不足，且不思改善。

最遲元宵節前可收到獎金

經發局表示，因為日前網傳民眾不實登錄收據消費金額，此屆台中購物節除對合作店家、攤商加強宣導，對於收據消費中獎資料亦逐一人工查核；現已加快速度核對，最遲元宵節前將收到中獎金額。

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