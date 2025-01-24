藍白大砍 文資局預算遭凍2億

國美館7千萬業務費被凍結，展覽規劃添不確定因素。（國美館提供）

2025/01/24 05:30

國美館被凍結7千萬 嚴重影響文資保存活化、展覽規劃等業務

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、陳建志／台中報導〕立法院三讀通過今年度中央總預算，藍白攜手大砍，其中文化場館業務費無差別凍結卅％，文化資產局二億餘預算暫無法運用，國立台灣美術館也有七千多萬無法運用下，不少計畫或展覽因預算何時解凍「不確定因素」下，嚴重影響文資保存活化、展覽規劃等業務推動；行政院中部聯合服務中心（簡稱中服中心）七百萬的業務費被砍到只剩下七萬元，恐影響處理民眾的陳情案。

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文資局指出，已往業務費頂多凍結一千萬，今年度被凍結多達二億三八四一萬餘元，除館所日常運作外，還包括國定古蹟輔導團、重要傳統表演藝術及重要傳統工藝生培訓、傳統匠師培訓及各項文化資產展覽經費，未來須寫報告送文化部，再送立法院審議，但立院何時排議程等無從得知。

匠師培訓等經費 不確定可解凍

文資局指出，但相關年度計畫都需辦理規劃、招標等前置作業，預算何時能解凍的不確定因素下，業務單位「無所適從」，嚴重影響今年度各項業務的推動及各項文化資產的保存活化工作。

國際合作展覽 恐影響展覽期程

國美館也指出，業務費被凍結約七千餘萬，除須另寫書面報告說明預算使用情況，多一層行政作業程序外，很多展覽均是跨年度展出，另不少與國際合作的展覽如國際版畫雙年展、亞洲藝術雙聯展等，均會邀國外藝術家參展，明年要舉辦也須在今年啟動規劃並邀請藝術家，但在預算凍結未明情況下，也讓業務單位倍感壓力，擔心可能影響展覽期程。

中服中心業務費被砍到剩7萬

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程指出，今年七百萬業務費遭砍到只剩七萬，包括水電費、五位約聘僱、環境清潔及保全的經費都沒有了，無法處理民眾陳情案；新聞傳播處業務費五一九五萬元，也被砍到剩九十五萬，業務根本無法推動。

中科管理局經常性支出、業務費凍結卅％，凍結的金額約三二○○萬，將影響到水電、通訊及委外辦理的計畫，採購也會受影響，全年相關計畫不確定性提高。

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