北斗交流道 垃圾、廢輪胎亂丟

彰化縣北斗交流道路面廣闊，但常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾。（記者陳冠備攝）

2025/01/24 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗交流道路面廣闊，車流量大，兩旁斜坡種有綠油油草地，但常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，包括吃完的便當、飲料以及廢棄大輪胎等，甚至還放火燒毀，在廢棄物越丟越多下，形成將近一百公尺的「垃圾大道」。當地民眾認為，這裡是北斗鎮與埤頭鄉交界，根本是三不管地帶，希望政府派人來改善。

近日有民眾將北斗交流道成「垃圾大道」貼文臉書我是北斗人，立即引起討論，認為政府只會拍照取締超速，根本不管髒亂，也有人認為是民眾缺乏公德心所致。

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記者前往實地勘查發現，遭丟垃圾地點位在北斗交流道北上出入口處，但垃圾多集中在出口方向，研判應是民眾離開高速公路後，將車上垃圾隨手丟棄，由於長時間無人管理，垃圾越丟越多，讓更多人有恃無恐，連廢輪胎等廢棄物都拿來丟棄。

對此縣府工務處表示，獲報後已請廠商加派人力盡速完成清理，後續將與環保單位合作，在現場設置移動式攝影機等科技執法，加強稽查取締，藉此遏阻違規亂丟垃圾歪風；環保局說，已協調埤頭鄉公所調撥監視設備攝錄不法行為，一經查獲予以開罰，請民眾切勿亂丟垃圾造成髒亂。

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