彰化義安宮3千顆燈籠 力抗10級風

燈籠海靠的就是燈籠三條束帶固定在棚架上。 （線西義安宮提供）

2025/01/24 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化線西義安宮的海線燈籠海來了！當地人都稱義安宮所在地為「海埔」，因為宮廟所蓋的土地就是海埔新生地，經常有十級陣風東北季風，今年是第三年掛起三千顆燈籠，靠的是燈籠用三條束帶綁在棚架，就靠「這三點」讓試燈通過風雨壓力測試。

義安宮主委姚志憲表示，前二年靠著「海線第一排燈籠海」打響名號，吸引來自各地好幾萬的民眾來打卡參觀，也讓廟方志工更有信心。今年再度結合全縣十七所國中、小與高中與五個社區一起合作，共同彩繪三千顆燈籠，不只要成為海線最強燈籠海，更標榜全部都是手繪燈籠。

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姚志憲強調，線西最大的特色就是「風很大」，為了在風大的地方掛起成千的燈籠，首先就要通過風雨測試，每顆燈籠都由志工來上防水漆，最後再綁在棚架上。

燈籠都是特別訂作，在燈籠頂端與底部圓孔中央都再加上一根鐵絲，方便綁上束帶，束帶採取「上面二條、下面一條」的三點加固作業。

姚志憲指出，義安宮今年將從本月廿六日點燈，持續點燈到二月十二日元宵節，點燈為每晚五點到晚上十點，歡迎大家來參觀。

彰化海線第一排的燈籠海來了，義安宮進行點燈測試，並順利通過風雨壓力考驗。（線西義安宮提供）

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