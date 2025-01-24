田尾公路花園 怡心園欒樹陸續枯死

田尾公路花園怡心園工程改建，疑將營建廢棄土方回填在路樹上，讓樹幹無法長大而漸漸枯死。（記者陳冠備攝）

2025/01/24 05:30

議員質疑遭營建廢棄土方回填 縣府強調依規定運棄

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾公路花園怡心園斥資一．二八億元進行改建工程，並公園旁種植台灣欒樹，但近來卻陸續出現枯死情況。縣議員李俊諭指出，該工程改建時疑似將營建廢棄土方回填在台灣欒樹、大花紫薇上，導致這些樹木無法順利成長漸漸枯死，甚至感染褐根病被迫砍除，根本是施工不良導致，主管機關應尋求解決移植方式，恢復田尾公路花園門面。

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縣政府城觀處表示，原工程營建廢棄物均依規定運棄，民眾所指傾倒廢棄土方在樹木周邊，並非事實，目前怡心園已移交田尾鄉公所使用管理超過二年，城觀處在去年補助公所十四．九萬元維護費用，請公所應再提升區域內植栽養護強度。

城觀處：請公所提升植栽養護強度

為改善田尾公路花園門面，彰化縣政府於二○二○年向中央爭取補助一．二八億元進行「城鎮之心—怡心園擴大改建工程」，包括拆掉怡心園牌樓及一旁納骨塔的第一停車場等工程，不過施工過程狀況不斷，導致成為爛尾工程，拖延至二○二二年十二月才完工，但後續仍爆出公廁成「賞鳥台」等十五項小瑕疵。

鄉長：加設排水透氣管 盼移植重種

近期民眾發現，第一停車場周邊原本種有台灣欒樹、大花紫薇等，卻陸續出現枯死狀況，因此向縣議員李俊諭、田尾鄉民代表許世昌反映，兩人近日前往會勘發現，停車場因工程被墊高近四十至五十公分，但是周邊路樹卻沒有移植加高，而是直接被土方覆蓋，被迫跟停車場同一平面，有些廢土摻雜磚頭等營建廢棄物，讓根系無法排水與呼吸而枯死。

田尾鄉長許淑美說，因工程改建，停車場內與周邊路樹確有土方回填狀況，有些樹木因不明原因感染褐根病，只能砍除，目前公所已加強埋設排水透氣管，讓樹根稍微喘息，但這並非長久之計，當樹長大一定程度時，就無法再成長，會慢慢窒息而死，最好的方式就是全面移植重種。

彰化田尾公路花園怡心園旁種植一群台灣欒樹，近日陸續出現枯死被砍除情況。（記者陳冠備攝）

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