為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投燈會主燈 「拾來富貴」像神奇寶貝

    今年南投燈會主燈「拾來富貴」，縣府表示這是以神獸「玄武」為發想，而民眾都說超像神奇寶貝。（記者陳鳳麗攝）

    今年南投燈會主燈「拾來富貴」，縣府表示這是以神獸「玄武」為發想，而民眾都說超像神奇寶貝。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕二○二五南投燈會將在週六晚間點燈開幕，名為「拾來富貴」的主燈，創作者以結合龜與蛇外型的「玄武」神獸為發想，不少南投人發現主燈更像神奇寶貝中的傑尼龜和噴火龍，南投縣府觀光處表示，這是作者的發揮創意的設計，希望以可愛造型來呈現，而卡通化、擬人化是趨勢。

    明晚點燈 500台無人機和歌手演出

    南投燈會週六晚間七時開幕，水舞廣場的流行音樂表演最讓年輕人期待，因為有偶像歌手周湯豪壓軸演出，此外無人機煙火秀也是開幕日受矚目的節目，現場會有五百台無人機升空，將同時呈現LINE人氣貼圖「貓貓蟲咖波」與「南投燈會十周年」圖案。

    南投燈會主燈「拾來富貴」，這兩天在燈會現場安裝完成，有不少民眾先睹為快，看過的人都說這根本是神奇寶貝的傑尼龜和噴火龍，此外也有人認為主燈的蛇頭超像「妙蛙種子」。

    民眾對主燈的造型有不同看法，有人認為這就是以玄天上帝的龜蛇將軍當蛇年的主角，也有不少人稱讚造型可愛比較不會讓怕蛇的人馬上聯想到牠。

    南投縣府觀光處表示，主燈是創作者發揮創意想出來的造型，融入象徵祥瑞的神獸「玄武」，這兩年主題燈也會參加國際競賽，太具相的燈有時並不討喜，而卡通化、擬人化或有不同創意的燈，反而受歡迎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播