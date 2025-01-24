南投燈會主燈 「拾來富貴」像神奇寶貝

今年南投燈會主燈「拾來富貴」，縣府表示這是以神獸「玄武」為發想，而民眾都說超像神奇寶貝。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/24 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕二○二五南投燈會將在週六晚間點燈開幕，名為「拾來富貴」的主燈，創作者以結合龜與蛇外型的「玄武」神獸為發想，不少南投人發現主燈更像神奇寶貝中的傑尼龜和噴火龍，南投縣府觀光處表示，這是作者的發揮創意的設計，希望以可愛造型來呈現，而卡通化、擬人化是趨勢。

明晚點燈 500台無人機和歌手演出

南投燈會週六晚間七時開幕，水舞廣場的流行音樂表演最讓年輕人期待，因為有偶像歌手周湯豪壓軸演出，此外無人機煙火秀也是開幕日受矚目的節目，現場會有五百台無人機升空，將同時呈現LINE人氣貼圖「貓貓蟲咖波」與「南投燈會十周年」圖案。

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南投燈會主燈「拾來富貴」，這兩天在燈會現場安裝完成，有不少民眾先睹為快，看過的人都說這根本是神奇寶貝的傑尼龜和噴火龍，此外也有人認為主燈的蛇頭超像「妙蛙種子」。

民眾對主燈的造型有不同看法，有人認為這就是以玄天上帝的龜蛇將軍當蛇年的主角，也有不少人稱讚造型可愛比較不會讓怕蛇的人馬上聯想到牠。

南投縣府觀光處表示，主燈是創作者發揮創意想出來的造型，融入象徵祥瑞的神獸「玄武」，這兩年主題燈也會參加國際競賽，太具相的燈有時並不討喜，而卡通化、擬人化或有不同創意的燈，反而受歡迎。

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