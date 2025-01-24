南投走春 賞櫻、觀瀑、看馬術表演

春節開始奧萬大進入賞櫻季節，春節假期正好是緋寒櫻開花期，近日已陸續開花。（林保署南投分署提供）

2025/01/24 05:30

奧萬大逢櫻花季 體驗特別年節氣氛 松雪樓小年夜除夕暫停住宿

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節連假即將到來，合歡山松雪樓小年夜、除夕暫停住宿，奧萬大國家森林遊樂區除夕休園，大年初一恢復開放，林保署南投分署表示，春節開始奧萬大進入賞櫻季節，春節假期正好是緋寒櫻開花期，接下來有八重櫻接續綻放，二月下旬則由霧社櫻接棒，到奧萬大除賞櫻之外，也可賞鳥、觀瀑，感受不同的年節氣氛。

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合歡山追雪 清境農場無休

春節連假將從本週六展開，今年一連有九天假期，不出國的民眾開始規劃全家走春行程，若想安排到合歡山追雪，林保署南投分署轄管的合歡山國家森林遊樂區除夕步道照常開放，松雪樓小年夜和除夕暫停住宿，而在合歡山下的清境農場，春節連假都正常營運，但週三固定都沒有綿羊秀，馬術表演則天天都有安排。

花色粉嫩的緋寒櫻率先迎賓

林保署南投分署指出，奧萬大國家森林遊樂區，除夕休園，大年初一恢復營業的同時，也宣告奧萬大櫻花季展開，春節期間率先迎賓的是緋寒櫻（山櫻花），緋寒櫻是粉紅色系單花瓣，花色粉嫩，而二月份接著開放的是艷紅色系重花瓣的八重櫻，三月份則由開純白色系單花瓣的霧社櫻接最後一棒，三種櫻花各有不同風姿。

南投分署說，奧萬大園區非常廣闊，除可輕鬆賞櫻外，也可悠閒地觀賞蝴蝶穿梭在櫻花間的曼妙舞姿，另外喜歡賞鳥的人，可以在林間觀賞不同的山鳥，或是走到瀑布區觀瀑也吸納負離子、散步到吊橋遠眺壯麗山景。

初二景點車多 南投警多元通知

南投縣多個知名景點，像仁愛鄉的清境、合歡山，或是日月潭、溪頭、紫南宮，預估大年初二開始車潮大量湧入，南投縣警局已規劃這幾個景點，一旦停車場停放車輛達八成滿，就會以CMS數位看板、警方官網通知，也會請警察廣播電台廣播，請遊客轉往其他景點。

奧萬大國家森林遊樂區的緋寒櫻近日陸續開花，在陽光照耀下十分美麗。（林保署南投分署提供）

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