（桃園）春節9服務不打烊 1/26 加班收垃圾

2025/01/23 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市春節期間九大服務不打烊，市長張善政昨天主持市政會議時宣布，涵蓋環境清潔、藝文場館、觀光交通及景點、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷、市集採買等。

張說，全市各區（復興區除外）一月廿五、廿七日照常收運垃圾，廿六日週日加班收運，廿八日除夕及二月一日上午九點起收運一趟，大年初一至初三暫停收運，二月二日初五定點收垃圾。

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張善政表示，孔廟、桃園忠烈祠暨神社文化園區僅除夕休園，大溪木藝生態博物館、壢小故事森林及延平路食農故事館僅除夕至初一休館；風景區管理處所轄景點，除了除夕休園、羅浮溫泉小年夜至初一休息，其餘年節期間照常服務。

永安、竹圍兩大漁港春節開放採買，包括南崁市場、興國市場、桃園夜市、中壢夜市全年無休，轄內部分市集只休除夕或初一。

因應年節出國及出遊人潮，桃園機場捷運正常運行並加開班次，計程車一月廿四日至二月二日單趟加收五十元，桃園國際機場排班計程車單趟加收一百元，年節期間路邊停車格、採取路邊開單方式的路外停車場暫停收費。

運動場館如市立田徑場春節期間照常開放，各國民運動除夕至初一休館，初二至初五調整營業時間至下午四點，其餘時間照常營業；急救責任醫院提供急診廿四小時服務，長照、社福、食安都不打烊。

又，市府為串聯大溪、龍潭及石門水庫地區景點，打造「大龍門觀光廊帶」觀光品牌，昨發表春節假期限定「小龍年遊大龍門」系列活動，包含「非來BOOK立體摺頁」、「大龍門好神」積木公仔數位集章；立體摺頁採3D沉浸、手作互動、開闔彈出的設計，融入立體書驚奇，全部攤開後可呈現大、龍、門三字；初一初五於大龍門沿線遊客中心領取，各地點每日限量一五○份。

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