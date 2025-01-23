（桃園）肉鬆有異物 年貨大街下架商品撤攤

消費者在桃園年貨大街某攤位購買肉鬆，裡頭發現不明塑膠異物。（議員黃婉如提供）

2025/01/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園年貨大街連爆消費爭議，繼日前有一糖果攤商未標明售價且有哄抬價格爭議後，前天有消費者向議員黃婉如投訴，在某攤位購買的肉鬆中發現不明塑膠異物，市府經濟發展局於第一時間啟動調查程序，要求該攤商下架商品、停止營業並撤攤，事件肉鬆為新北市工廠生產，已通報新北衛生局查處，涉事商品製成與檢測結果調查中，將釐清事實並嚴肅處理。

夾雜不明塑膠碎片 消費者投訴

議員黃婉如表示，接獲消費者投訴，在桃園年貨大街購買肉鬆產品，發現裡頭夾雜著不明塑膠碎片，昨天另有民眾反映，在另一攤購買的肉乾竟有鋼絲，要求經發局正視相關食安問題。

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問題食品來自新北工廠 通報查處

經發局官員回應，已要求販售肉鬆的攤商下架商品並停止營業、撤離現場，為保障消費者權益與食品安全，已加強宣導食品安全相關規範，要求所有攤商加強自主管理，持續強化活動現場的管理與監督，避免再有類似情況，也協助受影響的消費者辦理退換貨事宜，有消費疑慮者可撥打服務專線02-85215016分機1310、1311，或攜帶商品與購買收據憑證至活動現場服務台，將安排專人協助處理。

官員說，桃園年貨大街匯集眾多市境特色商家，提供多樣化的年貨商品，從經典年菜到創意零嘴、甜點、應景植栽都有，攤商業績成長三到五成。

另外，日前發生的糖果消費糾紛，是有消費者在臉書社團發文，質疑某糖果攤商未標示價格且有哄抬疑慮，一樣的糖果比外頭貴很多，才抓四個手掌多就要價五一八元。

市府消保官廿日到年貨大街稽查，部分未將價格清楚標示的攤商，後來已全數標明價格；被指控的攤商表示，不知民眾比價的基礎跟通路，但年前大家都在搶貨，價格是市場機制，消費者購買前都有告知價格，若買賣過程溝通有誤解，願意接受退貨退款。

消費者在桃園年貨大街某攤位購買肉鬆，裡頭發現不明塑膠異物。（議員黃婉如提供）

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