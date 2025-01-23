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    首頁　>　生活

    青農贈1.2萬顆雞蛋 溫暖門諾住民

    畜牧場主人陳勇成（右）與黃琳蘋（中）夫妻贈送一萬兩千顆雞蛋給門諾醫院。（門諾醫院提供）

    畜牧場主人陳勇成（右）與黃琳蘋（中）夫妻贈送一萬兩千顆雞蛋給門諾醫院。（門諾醫院提供）

    2025/01/23 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮門諾基金會昨收到愛心養雞場送來的雞蛋，數量高達一萬兩千顆，送蛋的花樂發畜牧農場位於鳳林，負責人陳勇成、黃琳蘋夫妻感謝門諾在偏鄉守護弱勢，從事社福工作，捐出農場一天份的蛋產量，希望讓需要的人都能吃到健康。

    下週就是農曆新年，門諾醫院昨天收到牧場送來的新鮮雞蛋十幾大箱，青農陳勇成與黃琳蘋夫妻忙著卸貨到醫院，臉上滿是笑容，門諾院長莊永鑣特別送感謝狀。

    莊永鑣說，醫院第一次受贈這麼多的雞蛋，真正「揪感心」，感謝在地牧場支持在地醫療照顧，考量壽豐分院內長期住院的住民、失智照顧中心的長者無法返家團圓，醫院營養科將以這些愛心雞蛋幫住民設計加菜餐點，讓他們感受節日的溫馨；此外，新鮮雞蛋部分做成茶葉蛋，過年到醫院值班的醫護同仁都能收到熱騰騰的營養補給，並分送門諾的社區據點長輩、兒童早療個案家庭、長輩失智症共照據點、部落共餐計畫及貧病弱勢家庭、貧病弱勢家庭及畢士大教養院等。

    「花樂發畜牧場」位於鳳林鎮，飼養上萬隻雞，雞隻是室內飼養，提供充足空間，一平方公尺密度九隻雞，雞舍高度三公尺多，且有雞的棲架，雞隻可以自由跑來跑去，飼料內還加葉黃素等營養品，廣受消費者喜愛。

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