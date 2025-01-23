政院東辦預算遭砍 房東馬上趕搬家

2025/01/23 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕藍白合作在立法院刪凍中央政府總預算案達二千多億，其中國民黨團提案把行政院聯合服務中心業務費三千六百多萬元減列至卅六萬元，行政院位於南部、中部、東部、雲嘉南及金馬地區的聯合服務中心業務將受到影響。東部服務中心執行長洪宗楷說，預算一被刪除就接到房東電話，擔心收不到房租而要辦公室搬家。

花蓮、台東辦公室 每年經費500多萬

洪宗楷表示，藍白聯手行政院五個聯合服務中心業務經費確定全砍，東辦也在其中，東辦每年就是只有五百多萬運作經費，包含了花蓮、台東兩個辦公室租金一百廿多萬，還有其他水電、雜支、差旅費、維修等，這八年多來，相信行政院東辦服務過的鄉親不在少數，幫忙促成的案子不在少數，一年五百萬服務花東兩地鄉親，CP值相當高。

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洪宗楷舉東辦與外交部辦事處合作的台東行動領務為例，每單月份會定期派員在東辦的台東聯絡處，提供台東民眾就近辦理換補（遺失）護照，未來若因為無法支付房租，沒有處所可提供行動領務辦公，台東人換補護照就要跑花蓮市或是委請旅行社辦理；另外，內政部花蓮○四○三地震的重建辦公室也會受到影響。

台東人換補護照 未來可能要跑花蓮市

洪宗楷說，這幾年東辦費用不斷被刪減，差旅費很多次都是自掏腰包，到花蓮原來可申報的旅宿費用，也省下來睡在東辦以前替代役的房間，沒有特支費的情況，當社團要紅包、彩品、顧問費時，都是他自掏腰包。

洪宗楷指出，這幾年中央給花東的補助逐年增加，只有五百多萬的經費做到這樣的效果，結果藍白一揮就刪光，不讓中央直接來服務東部的民眾以及照顧東部的區域建設？這種預算亂砍的方式，地方能運作嗎？

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