花蓮初英山 推動微水力發電

初英山文化產業交流協會推動微水力發電9年，將原型機放入水圳測試，希望讓農業也淨零轉型，並打造具社區韌性的自主能源命脈。（鍾寶珠提供）

2025/01/23 05:30

灌溉溝渠架設 小小一段水圳可架設多組 不影響水域生態

〔記者吳柏軒／台北報導〕「小蝦米立大功！」花蓮縣初英山協會九年前起開始推動微水力發電，舉辦學生競賽，並與拿下三年冠軍的龍華科技大學師生合作，在農田灌溉溝渠架設，雖然單機組發電量僅幾KW，但小小一段水圳可架設多組，安裝簡單，且不影響水域生態，盼打造出具社區韌性的自主能源命脈。

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龍華科大冠軍機組 發電測試

初英山文化產業交流協會常務理事鍾寶珠希望每個社區都可以扮演淨零轉型重要推手，二○一六年開始推動微水力發電，並舉辦八屆全國高中、大專小水力發電設計比賽，龍華科大連三年奪冠，並將前年、去年的冠軍機組設計優化後，放入農田水圳中測試。

龍華科大副教授蕭瑞昌表示，奪冠的學生團隊為了地方創生，與初英山協會合作，將原型機放入當地溝渠發電，並往返花蓮試車，藉此培養學生設計水利機組的能力，去年得獎作品已取得發明及新型專利，未來將模組化，有水流動就能發電，且顧及生態，不卡異物。

模組化讓民眾可以自行組裝

鍾寶珠說，進口的小水力機組動輒超過百萬元，未來希望與龍華科大合作的機組能國產化、模組化，成本壓在十萬元以內，甚至成立綠能五金行，民眾可以買到機組自行安裝，也希望政府推動微水力發電，協會還規劃到南投筊白筍田測試，將淨零轉型應用到農業。

國科會昨舉行「公民社會的淨零沙盒實驗」成果發表會，展示二年來支持的卅五組試點團隊，涵蓋永續能源、循環經濟、自然碳匯、低碳農業、低碳產業與綠色生活等。行政院副院長鄭麗君致詞表示，政院淨零轉型專案小組朝向多元綠能及社區韌性發展，卓榮泰院長已指示啟動小水力的討論，由公部門對地方部門進行溝通與程序，避免過去太陽能光電造成的競合問題及弊端。

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