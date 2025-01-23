宜大攜手企業 打造東台灣智慧製造據點

2025/01/23 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國立宜蘭大學攜手台灣奧奔麥科技公司與台灣西門子公司，昨簽署「產學合作備忘錄」，成立「宜蘭大學奧奔麥智慧製造五軸加工中心」與「宜蘭大學西門子智慧仿真數控加工中心」；宜大表示，希望藉此將宜大打造成東臺灣智慧製造核心據點。

昨天簽署儀式，奧奔麥總經理陳明均、台灣西門子數位工業總經理黃欣心均出席，宜大校長陳威戎指出，「五軸加工技術」、「智慧製造」是推動製造業升級的關鍵技術，但人才是關鍵，透過這次合作，宜蘭大學引進「hyperMILL多軸加工編程」與「SinuTrain智慧刀具模擬」兩大世界級軟體，開設課程教授知識與實作練習，培植學子先進製造技術實力，能快速與業界接軌。

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陳明均說，製造業對高精度及多軸加工需求增加，但市場卻出現人才培育瓶頸，此次合作設立「五軸加工自動化開發培育基地」，將協助宜蘭大學培養高階技術人才，幫助學生掌握最先進的數控加工技術，並具備實際操作能力。

黃欣心表示，台灣西門子數位工業深耕台灣多年，此次與宜蘭大學合作打造智慧模擬控制軟體人才培育基地，讓學生在虛實整合的環境中提升編程及操作技能，縮短學用落差，提升技術人才培育效率，為產業發展儲備未來戰力。

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