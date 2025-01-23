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    廟宇走春 宜縣225間免費分享平安粥

    年假走春「呷平安、過好年」，宜縣225間廟宇免費供應平安粥，很受歡迎。（資料照）

    年假走春「呷平安、過好年」，宜縣225間廟宇免費供應平安粥，很受歡迎。（資料照）

    2025/01/23 05:30

    葷素各有不同 年初一至十五 供應時間不一 縣府官網可查詢

    〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕春節期間，很多人會到廟裡拜拜吃平安粥「保平安」，這也成為宜蘭限定的活動；宜蘭縣今年有二二五家廟宇免費供應平安粥，但供應時間不一，有些廟宇年初一至十五都有提供，有些僅提供年初一，相關資訊可上宜蘭縣政府官網「宜蘭春節服務不打烊」平安粥專區查詢，網址https://newyear.e-land.gov.tw/。

    「呷平安、過好年」，農曆春節台灣人習慣到寺廟走春，縣內多數寺廟都會免費提供平安粥，讓進香朝拜的信眾享用，展現宜蘭人好客的熱情。由於外縣市廟宇較少有提供平安粥，農曆春節走春吃平安粥，成為宜蘭限定的特別活動，很受大家歡迎。

    外縣市信眾包車來 品嚐好滋味

    宜蘭的平安粥葷素各有不同，有些廟宇還準備海鮮粥、八寶粥，各自有調配的秘方；往年，還有外縣市信眾包車到宜蘭廟宇進香，除了祈求神明庇佑，其次就是為了吃平安粥。也有人在春節期間走遍縣內各大廟宇，品嘗平安粥特有的滋味。

    宜蘭縣的平安粥相當出名，吃平安、保平安，成了新春最夯的走春活動；縣內供應平安粥的廟宇相當多，例如頭城協天宮、壯圍鄉保安宮年初一至十五都有提供、頭城草嶺慶雲宮則是年初一到初十提供；頭城慶天宮、冬山玉尊宮、三清宮、天照宮、澤安宮初一至初九提供。

    知名天公廟玉尊宮 無限量供應

    宜蘭縣知名天公廟玉尊宮每天上午九點至下午四點，無限量供應平安粥。主委陳才馨說，玉尊宮平安粥有添加蝦米、豬肉、高麗菜、木耳、豆皮等配料，料好實在，口味備受肯定，依照往年經驗，一天平均吃掉二千到三千台斤的白米。

    縣府表示，每間廟宇供應時間不同，縣府加以彙整，載明供應的廟宇、日期、葷或素、寺廟電話、地址並上網公告，詳情可上宜蘭縣政府官網「宜蘭春節服務不打烊」平安粥專區查詢，但實際情況還是以宮廟公佈為主，請出發前再次與宮廟確認。

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    年假走春「呷平安、過好年」，宜縣225間廟宇免費供應平安粥，很受歡迎。（資料照）

    年假走春「呷平安、過好年」，宜縣225間廟宇免費供應平安粥，很受歡迎。（資料照）

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