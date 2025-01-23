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    爭取第3家航空飛澎湖 最快5、6月有譜

    澎湖爭取第三家航空公司加入，傳出凌天航空將與越捷航空合作。（凌天航空提供）

    澎湖爭取第三家航空公司加入，傳出凌天航空將與越捷航空合作。（凌天航空提供）

    2025/01/23 05:30

    記者劉禹慶／專題報導

    澎湖對外交通仰賴海空運，但冬季受東北季風影響，藍色公路屢屢因風浪大而中斷，僅剩空運支撐澎湖交通，但近年來澎湖空中運輸在復興、遠東航空相繼退出後，只剩立榮與華信航空經營，遇到觀光旺季或風鎖澎湖機場，就必須動用國軍運輸機支援，澎湖各界疾呼第三家航空公司加入。

    傳凌天航空將結盟越捷航空

    由於國內航空市場必須由國籍航空公司經營，原本澎湖各界希望星宇航空能加入澎湖運輸，但星宇致力發展國外航線，因此轉而尋求國外航空與國內航空結合，負責澎湖駐地醫療後送的凌天航空，成為合作對象首選，至於國外航空則相中曾以包機飛行澎湖的越捷航空。

    陳光復︰當國際航線中繼站

    澎湖縣長陳光復日前透露，今年五、六月可望有第三家航空公司飛澎湖航線，目前進度已達八成；不只飛台澎航線，還將澎湖當國際航線中繼站。

    據了解，越捷航空可能與凌天航空結盟，在澎湖設點，越捷航空是亞洲第二大航空公司，比華航、長榮都大，機隊規模僅次於新加坡航空。

    據了解，越捷航空之所以評估插旗澎湖，除了以澎湖為基地延伸國際航線外，並計畫複製越南富國島經驗，一條龍開發海島旅遊模式；若成立第三家航空公司，必須籌募六十億元資金，外籍航空占股最多僅有四十九％，將開闢台北澎湖、高雄澎湖、台中澎湖三條航線，相關地勤籌備作業由凌天航空負責，機隊則由越捷航空負責，機師駕駛員都以台籍為主。

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