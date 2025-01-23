今年全國首例！高雄2月大女嬰確診百日咳 匡列39人

2025/01/23 05:30

〔記者許麗娟、林惠琴／綜合報導〕高雄市昨日公布新增一例百日咳確定病例，也為今年全國首例，兩個多月大女嬰二日出現咳嗽帶痰，前天檢出百日咳陽性，衛生局已匡列共卅九名高暴露風險接觸者。

高雄市衛生局指出，確診女嬰平時主要照顧者為媽媽及外婆，外婆於一個月前即有咳嗽症狀，已安排住院及採檢，其餘家人目前無症狀。衛生局已匡列共卅九名高風險接觸者，包含七名家人及卅二名醫護人員，接觸者已完成投藥，並健康監測至二月十一日。

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百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期一般為五至十天，最長可達廿一天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，呼籲出現嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫。

衛生局說明，接種疫苗是預防百日咳最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿二、四、六、十八個月，以及滿五歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾務必按時完成接種。

疾管署也指出，近年百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的三個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種一劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化。

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