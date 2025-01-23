爭取鳳山至九曲堂鐵路立體化 高市府︰拆3橋、填平6地下道

高市府爭取中央啟動台鐵鳳山以東到九曲堂的鐵路立體化計畫，圖為大智陸橋以東軌道。（記者王榮祥攝）

2025/01/23 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府爭取鳳山到九曲堂的台鐵鐵路立體化，評估可拆除三座橋樑、填平六處地下道、消除一處平交道，另增設一處通勤車站，有助地方整體發展，將向交通部提案辦理可行性研究。

繼台鐵楠梓、橋頭段鐵路立體化展開前置作業後，高市府與民代將鳳山以東至九曲堂的鐵路立體化，列為下一階段目標，並可望與高鐵延伸屏東方案進行整合。

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市府說明，鳳山以東鐵路立體化範圍，西起鳳山區鳳山車站東側的大智陸橋，東至大樹區九曲堂車站東側，總長度約七．五公里，現有的後庄、九曲堂等兩座車站將立體化，另增設鳳仁路車站。

市府評估，此案可拆除三座橋樑（大智、成功、松寮）、填平六處地下道、消除一處平交道，加上新設一處通勤站，可健全周邊路網，並建立產業運輸走廊。

立體化方案若採高架，將以大智陸橋為起點，以平面方式銜接增設的通勤站（鳳仁路站），再接至後庄高架車站、九曲堂高架車站；若採地下化，會從鳳山車站以水平方式東行，規劃設置地下鳳仁路站，銜接至後庄地下車站、九曲堂地下車站。市府估算，高架化經費初估一四三億元，地下化經費初估四六八億元。

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