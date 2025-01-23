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    首頁　>　生活

    招商引資奏效 高雄失業率3.3％全國最低

    2025/01/23 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院主計總處昨日公布全國及各縣市二○二四年全年失業率，高雄市整體失業率為三．三％，不僅是六都最低，也是全國最低，且創下二○一一年市縣合併以來最低，市府認為應是招商引資奏效，為青年、甚至中高齡創造更多元的就業機會。

    據主計總處公布數據，高雄市去年整體失業率下降至三．三％，較前年減少○．一個百分點。其中十五至二十四歲青年失業率八．五％也是六都最低，四十至四十四歲、五十至五十四歲中高齡全年失業率分別為二．一％、一．七％，均是高雄市縣合併以來最低。

    陳其邁上任高雄市長以來，積極推動公共建設及半導體、5G AIoT等新興產業園區的布局，有效吸引民間投資，去年促參（促進民間參與公共建設）招商金額逾一千億元，創歷史新高。同時，勞工局、青年局等辦理青年專才計畫、提供媒合平台，增設銀髮人才服務據點及擴大中高齡者就業服務等政策，也有效提升各勞工階層就業。

    市府表示，未來隨著台積電及周邊產業的進駐營運，演唱會經濟的持續推動，以及各項聯開案件的擴大投資招商等，配合專業人才培訓及各式因應新興產業就業趨勢之媒合計畫，相信能讓高雄成為友善就業的城市。

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