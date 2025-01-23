春節高雄景點交管 旗山老街設徒步區

旗津將視人車潮進行四階段交通管制。（記者許麗娟攝）

2025/01/23 05:30

主要景點周邊加強違停取締及拖吊 旗山國中小等開放臨停

〔記者許麗娟、黃佳琳、蘇福男／高雄報導〕因應農曆春節九天連假出遊潮，高雄市主要觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況啟動交通管制，周邊道路加強違停取締及拖吊。

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旗山老街及周邊廟宇 25日點亮

高雄市交通局指出，預期旗山老街出遊人潮眾多，屆時旗山老街及華中街（中正路—延平一路）管制時段為行人徒步區，禁止車輛進入。省道台三線中華路、中正路及中學路等沿線路口上午十點至晚上八點，機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。旗山區公所預計二十五日點亮旗山老街及周邊景點廟宇。

交通局除於旗山區旗南一路與永平街口新闢啟用四十九格小型車停車場，也協調旗山國中、旗山國小、旗山地政事務所、農田水利署旗山工作站於初一至初五開放臨時停車。

市府建議搭乘大眾運輸出遊

前往壽山動物園遊客，建議將車輛停放於鼓山二路二六五巷旁公有停車場，再搭乘接駁車往返動物園，搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，再步行至停車場轉乘接駁車；旗鼓渡輪航線連假每日上午十一點至下午五點，管制騎乘燃油機車搭乘渡輪。

賞「吉伊卡哇」 船班開放預訂

「冬日遊樂園」愛河灣會場周邊，包括五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制，可搭乘捷運至鹽埕埔站，輕軌至駁二大義、真愛碼頭、旅運中心等站前往，並有五○五福幹線等多條公車路線行經；捷運中央公園站也提供接駁車可賞日本人氣IP「吉伊卡哇」。

為讓遊客能從海上多角度近距離欣賞人氣IP「吉伊卡哇」，特別推出限量「文化遊艇IP活動船班」，即日起開放預訂，船班全程約五十分鐘，可從海上不同視角探索高雄的港灣美景。

高市文化局推出「文化遊艇IP活動船班」，可近距離一睹「吉伊卡哇」。（高市文化局提供）

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