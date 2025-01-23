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    峨眉桶柑節週六登場 遊湖逛市集

    峨眉本週六舉辦桶柑節。（記者廖雪茹攝）

    峨眉本週六舉辦桶柑節。（記者廖雪茹攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉桶柑節年貨市集，廿五日（週六）到二月二日一連九天將在湖光山色的峨眉湖登場！峨眉鄉農會表示，將在湖畔的富興老街設置近六十個農特產品和人氣美食攤位，遊客不僅可選購新鮮桶柑，觀賞街頭藝人表演，還可在環湖步道走春踏青，邀請鄉親來峨眉歡度新春。

    縣長楊文科表示，新竹縣擁有「柑桔的故鄉」的美名，栽種面積約二一九六公頃，以桶柑、椪柑為最大宗。柑桔的吉祥寓意是民眾年節送禮首選，而峨眉鄉即是盛產「年柑」桶柑的重鎮。

    峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，峨眉鄉以桶柑、東方美人茶、苦茶油等農特產為主，週六登場的「柑甜入心，樂遊峨眉」桶柑年貨市集，將在富興老街設置近六十個攤位，包括桶柑等農特產品和多樣人氣美食，現場還規劃湖畔春意拍照區和街頭藝人表演。活動時間是上午九點到下午四點半，僅除夕當天提前結束。

    參山國家風景區管理處表示，峨眉湖為交通部觀光署台灣觀光一○○亮點之一，預計明年完成「真、善、美」迴圈環湖步道，串接細茅埔吊橋、富興老茶廠、大自然文化世界等周邊景點，提供遊客更多元體驗峨眉湖自然之美。

    春節專區#春節天氣旅遊

    峨眉鄉盛產桶柑。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉盛產桶柑。（記者廖雪茹攝）

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