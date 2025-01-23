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    新竹漁港新直銷中心施工 圍籬封道惹怨

    新竹南寮漁港直銷中心遭圍籬包圍，指引動線不明顯，生意大受影響。（記者洪美秀攝）

    新竹南寮漁港直銷中心遭圍籬包圍，指引動線不明顯，生意大受影響。（記者洪美秀攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥接獲南寮直銷中心攤商陳情指稱，因內部裝潢整個工區都用圍籬包住，由於市府指引動線不明顯，導致舊直銷中心的出入口幾乎看不見，讓遊客以為全面停業，攤商大嘆用圍籬封住出入口動線，連老鼠都不得其門而入，對生意影響很大。

    指標不明顯 攤商嘆生意冷清

    劉康彥表示，攤商反映生意非常冷清，盼市府能想辦法找回消費人潮，雖直銷中心「過年不打烊」，但面臨宣傳、指標、停車等問題。目前直銷中心三個出入口都被工區圍籬阻隔，即使有臨時牌面指標，仍不夠顯眼，字體又小，他建議市府沿新港三路做帶狀、符合年節氣氛的帆布或牌面，讓消費者明白「現正營業中」及正確的出入口方向。

    市府︰3出入口圍籬加強標示

    市府產發處說，新竹漁港新漁產品直銷中心工程，主體建築已完工，正進行內部裝修。原舊漁港直銷中心仍持續營運中，出入口可由風箏賽場碼頭側、原有波光市集南側臨近新港三路側及東大路底懸日廣場碼頭側進出，並在三處出入口的施工圍籬上加強標示直銷中心入口方向，會與漁會配合，適時增設及調整指標。

    產發處指出，春節九天年假，新竹漁港漁產品直銷中心照常營運，民眾走春可到直銷中心採買魚貨，到波光市集大啖美食。

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