初一至初三 苗縣開傳染病特別門診

苗縣5家醫院年初一至初三開傳染病特別門診，圖為苗栗醫院醫師看診情況。（資料照）

2025/01/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有鑑於國內流感疫情持續上升，目前仍處於流行期，而農曆春節連假將至，民眾返鄉團聚或出外走春等都易增加感染風險，苗栗縣政府衛生局表示，春節期間，縣內急救責任醫院於大年初一至初三（一月廿九日至卅日）將開設傳染病特別門診共卅八診，以分流急診量能，相關就醫資訊可至苗栗縣衛生局官網查詢。

分流急診量能 5醫院開38診

苗栗縣急救責任醫院包括衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院、為恭紀念醫院、大順醫院，於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。

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衛生局說，因東北季風及冷氣團影響，春節期間可能出現低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節及接種疫苗，並於人潮擁擠處戴口罩。初一至初三期間有就醫需求者，請多加利用傳染病特別門診，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息。

春節門診調整 急診照常

另外，相關醫院春節門診部分，衛福部苗栗醫院於小年夜全日正常門診；除夕到初二內外科上午門診；初三內外科上、下午門診；初四上午正常門診。春節期間急診照常服務。

大千綜合醫院部分，除夕內科、外科／骨科、泌尿科、神經外科、復健科上午門診；初一到初三內科、外科／骨科上、下午門診；初四內科、外科／骨科上午門診。除夕到初四小兒科上午門診；除夕及初二到初四婦產科上午門診。春節期間急診照常服務。

為恭紀念醫院部分，除夕上午正常門診，下午、夜間門診停診；初一到初三上、下午開設春節傳染病特別門診；初四恢復正常門診。春節期間急診照常服務。

春節專區#春節醫院門診

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