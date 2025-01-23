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    和美發坐月子津貼1萬 伸港增為2萬

    和美公所從今年起發放坐月子津貼。（和美鎮公所提供）

    和美公所從今年起發放坐月子津貼。（和美鎮公所提供）

    2025/01/23 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太幸福了！彰化縣和美鎮從今年開始發放「坐月子津貼」，只要新生兒父母其中一人在和美設籍連續一年以上，每生育一名新生兒就可以領補助一萬元。而身為全縣第一個發放「坐月子津貼」的伸港鄉，也不落人後，從今年起加碼四千元，從原本的一萬六千元加碼到二萬元！

    和美鎮長林庚壬指出，和美鎮目前人口約八．七萬人，曾經一度逼近九萬人，為了讓人口「止跌回升」，在代表會的支持下，編列約七百五十萬元的「坐月子津貼」，從今年起開始發放，希望能夠讓和美鎮人口繼續成長。

    林庚壬強調，和美鎮與彰化市、伸港鄉相鄰，彰化市有發放春節敬老禮金六千元，伸港鄉也大手筆發放坐月子津貼，為了留住人口，就先從「坐月子津貼」開始發放，讓鎮民有感。

    伸港鄉長黃永欽表示，伸港鄉從二○二○年開始發放「坐月子津貼」一萬六千元，當時是全彰化縣第一個發放的鄉鎮。而伸港鄉目前人口約有三．八萬人，也是彰化縣廿六鄉鎮當中，極少數人口仍是正成長的鄉鎮。因此，在鄉庫預算有盈餘情況下，並在代表會的支持下，從今年開始加碼四千元，讓「坐月子津貼」調升為二萬元。

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