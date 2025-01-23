為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化空品紅色警示 全台最糟

    彰化昨天空氣拉警報，白天空氣品質指標AQI進入紅色警示，天空灰濛濛，高樓俯視大佛，也霧茫茫。（記者張聰秋攝）

    彰化昨天空氣拉警報，白天空氣品質指標AQI進入紅色警示，天空灰濛濛，高樓俯視大佛，也霧茫茫。（記者張聰秋攝）

    2025/01/23 05:30

    因高壓迴流轉吹東風 加上境外污染移入 八卦山都看不清楚

    〔記者張聰秋／彰化報導〕受高壓迴流影響，彰化一帶昨天的環境風場轉為東風，加上境外海上殘留污染物移入，導致空氣品質惡化，成為全台最糟地區，不但天空灰濛濛，甚至連八卦山都看不清楚。彰化縣環保局提醒民眾，減少戶外長時間劇烈活動，外出時務必戴口罩。

    八卦山大佛的能見度一直是彰化人判斷空氣好壞的重要指標，只要大佛變得朦朦朧朧，大家就知道空氣不妙，肯定又拉警報了。不少彰化市民昨天白天出門感受空氣很髒，民眾說，站在家門口往八卦山一看，平常清晰可見的大佛，竟然霧茫茫，真的很誇張！

    員林AQI飆到162 彰化市157 二林110

    環境部空氣品質監測網顯示，彰化、台中、嘉義昨天白天空氣品質均達紅色警示，其中，員林AQI一度飆到一六二、彰化也超過一五七，都在紅色警戒區域，二林也有一一○，屬於橘色提醒，依照空品指標預報推估，今天才會好轉，可能仍在橘色警示，持續到明天才會恢復正常。

    預估今轉為橘色提醒 明天才恢復正常

    環保局建議，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內；若有外出需求，建議配戴口罩。而為應對空污，彰化環保局已啟動緊急應變，提醒民眾戴口罩加強防護，並要求縣內前七四大公私場所加強自主管理，廟宇遵守環保祭祀措施，營建工地加強空污防制。稽查員也已出動，針對露天燃燒熱區、高污染車輛進行取締，並在重要路口執行車輛怠速稽查，以減緩空氣惡化。

    此外，彰化縣透過中台灣區域治理平台，與鄰近縣市聯手管制主要污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠執行降載措施，已減少四○○○MW發電量，盡力改善中部空氣品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播