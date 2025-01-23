彰化空品紅色警示 全台最糟

彰化昨天空氣拉警報，白天空氣品質指標AQI進入紅色警示，天空灰濛濛，高樓俯視大佛，也霧茫茫。（記者張聰秋攝）

2025/01/23 05:30

因高壓迴流轉吹東風 加上境外污染移入 八卦山都看不清楚

〔記者張聰秋／彰化報導〕受高壓迴流影響，彰化一帶昨天的環境風場轉為東風，加上境外海上殘留污染物移入，導致空氣品質惡化，成為全台最糟地區，不但天空灰濛濛，甚至連八卦山都看不清楚。彰化縣環保局提醒民眾，減少戶外長時間劇烈活動，外出時務必戴口罩。

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八卦山大佛的能見度一直是彰化人判斷空氣好壞的重要指標，只要大佛變得朦朦朧朧，大家就知道空氣不妙，肯定又拉警報了。不少彰化市民昨天白天出門感受空氣很髒，民眾說，站在家門口往八卦山一看，平常清晰可見的大佛，竟然霧茫茫，真的很誇張！

員林AQI飆到162 彰化市157 二林110

環境部空氣品質監測網顯示，彰化、台中、嘉義昨天白天空氣品質均達紅色警示，其中，員林AQI一度飆到一六二、彰化也超過一五七，都在紅色警戒區域，二林也有一一○，屬於橘色提醒，依照空品指標預報推估，今天才會好轉，可能仍在橘色警示，持續到明天才會恢復正常。

預估今轉為橘色提醒 明天才恢復正常

環保局建議，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內；若有外出需求，建議配戴口罩。而為應對空污，彰化環保局已啟動緊急應變，提醒民眾戴口罩加強防護，並要求縣內前七四大公私場所加強自主管理，廟宇遵守環保祭祀措施，營建工地加強空污防制。稽查員也已出動，針對露天燃燒熱區、高污染車輛進行取締，並在重要路口執行車輛怠速稽查，以減緩空氣惡化。

此外，彰化縣透過中台灣區域治理平台，與鄰近縣市聯手管制主要污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠執行降載措施，已減少四○○○MW發電量，盡力改善中部空氣品質。

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