經費38億 台南烏橋中路跨溪大橋拍板

內政部政務次長董建宏（左一）出席烏橋中路跨溪大橋案路線規劃說明。（記者楊金城攝）

2025/01/23 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕初估經費卅八億元的烏橋中路跨曾文溪大橋、南四○線延伸案，將排入三月國土署生活圈道路審查，預計二○二六年初招標，力拚五年完工。

3月國土署審查 預計2026年招標

立委郭國文多年爭取下，國土署、水利署、台南市工務局昨天在麻豆謝厝寮曾文溪堤防，會勘烏橋中路跨溪大橋案路線規劃，立委林俊憲、副議長林志展、議員陳秋宏和麻豆、佳里、西港、善化十多位里長到場關心。

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內政部政務次長董建宏指出，烏橋中路跨溪銜接南四○線列入生活圈道路計畫後，將協助市府後續爭取預算，盼在明年發包儘速動工。

國土署署長吳欣修表示，善化、安定的烏橋中路跨越曾文溪後，可銜接北岸水防道路南四○線，建構溪北麻豆、西港直達南科的捷徑，並以南四○線串聯西港、七股、麻豆和官田區，也能分擔台十九線西港大橋、台十九甲線麻善大橋的車流。

郭國文說，南科效應帶動溪北發展，交通建設要跟上，烏橋中路跨溪銜接南四○線，在總統賴清德擔任市長任內就開始推動，麻豆、西港到南科的交通瓶頸打通後，未來麻豆到南科只要十五分鐘。林俊憲指出，未來通車後，麻豆、佳里，西港、官田區等於納入大南科區概念。

烏橋中路跨溪路段約一四八○公尺，工程加用地費估需三五．一七億元，南四○線延伸線長四五五○公尺，工程加用地費估需二．八七億元，地方認為南四○線廿米寬的規劃太窄，建議再加寬。

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