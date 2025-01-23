南市梅嶺賞梅 免費接駁車25日開駛

梅嶺梅花盛開，是台南走春熱門景點。 （記者洪瑞琴攝）

2025/01/23 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市楠西梅嶺梅花盛開，適逢農曆春節連假，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，接駁專車將於廿五日開駛，民眾賞梅減少塞車之苦。

「綠柏園」往返至梅嶺二層坪

接駁車於廿五日至二月二日（一月廿七、廿八日兩天不營運），行駛往返至梅嶺二層坪，自上午九時開始運行，末班車下山為下午四時，每廿至三十分鐘一班次，且依人潮機動加班次。

請繼續往下閱讀...

可至玉井轉運站 轉乘台灣好行

交通局表示，春節期間自行開車民眾可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路九號，台三線旁）搭乘免費接駁車上山。此外利用大台南公車，則可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線前往梅嶺地區，假日往返十八班次。

山上有300席停車位 須配合交管

交通局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約有三○○席停車位，自行開車的朋友配合交通管制引導，想搭乘接駁車的民眾，則可依照引導前往綠柏園停車，再搭乘免費接駁車上山。

除梅嶺賞梅接駁車外，春遊熱區亦規劃免費停車接駁車，包括安平老街三線免費接駁車，鹽水月津港燈節接駁車（新營太子宮至橋南老街）、龍崎空山祭接駁車（文衡殿至龍崎國小）。這些景區可搭乘市區公車前往，月津港燈節可搭乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭乘紅幹線公車。

公共運輸處指出，春節期間持市民卡可免費搭乘市區公車（但三十三、六十一及高鐵快捷公車除外）、及雙層巴士廿四小時九十九元，另持一般電子票證搭乘台灣好行三十三、六十一、九十八、菱波官田線、梅嶺線及東山咖啡線均享半價優惠。

梅嶺賞梅接駁專車將於一月廿五日至二月二日行駛服務。 （南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法