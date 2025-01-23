楠西震災 4千份愛心便當助溫飽

聖濟宮媽祖廟也準備了愛心餐點，提供災民領取。 （記者吳俊鋒攝）

2025/01/23 05:30

住戶被迫撤離家園 宮廟、慈濟基金會、主廚、餐車資源湧入

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南地區廿一日凌晨起地震不斷，楠西首當其衝，災情嚴重，有些建物受損，住戶被迫撤離家園，或無法煮食，包含當地的宮廟，以及慈濟基金會與主廚、餐車等各界愛心資源昨天湧至，合計提供逾四千份的便當，葷、素都有，加上飲料，全力讓災民溫飽，令人感動。

請繼續往下閱讀...

玉井文化大廈 立鋼柱開放取物

玉井區建造已卅年的文化大廈也嚴重受損，被列為危樓，市府工務局昨天完成十七根直立鋼柱與五組斜撐鋼柱的架設，公所限時開放住戶回家取物，除了貴重的金飾、現鈔之外，連床墊都搬下來，許姓居民為了順利帶出飼養的貓咪，事先還詢問寵物溝通師，成功找到。

住戶借了大型行李箱、購物袋、背包等，有的也不忘將工作服帶出，因為地震，暫時請假，今起先將農曆春節前的兩天班上完，後續的復建，到時候再來傷腦筋。文化大廈共卅戶，分前、後棟，公所查報，目前居住的有廿六戶四十九人，三分之一承租。

業者煮豬排飯 聖濟宮準備滷麵

由於楠西廿一日中午傳出五百份便當不夠發放，災民在大太陽下排隊苦等兩小時，引發議論，各界資源挺進。來自中西區知名的雙品創意餐館業者洪啟順，帶著志工吳沅鑫、林憶如夫婦來到楠西北極殿，與廟方合作，提供咖哩豬排飯，現場還有善心人士發放飲料。

慈濟基金會發兩千份愛心午餐

當地的聖濟宮媽祖廟準備美味的滷麵、碗粿，以及飲品等，超過兩千份，發放給當地災民；日式咖哩飯行動餐車也開抵，免費供食，還有罐裝粥品。慈濟基金會準備逾兩千份的愛心午餐，在老人文康中心旁發放，志工們連續兩天來到楠西，持續供應食物，積極動員、集結物資送暖。

楠西區長何榮長指出，廿一日有緊急請當地的福來、梅花等餐廳持續提供料理，供應一千六百份餐食，昨天則由善心團體與人士接棒，全力照顧災民。

楠西江家古厝的房舍群也受損嚴重，市府客委會昨天勘查，未來文化部的修復工程，將提請中央全力協助。玉井警分局也加強在災損嚴重區域或臨時安置處所附近巡邏，全力守望，避免宵小趁虛而入，保障鄉親人身與財產的安全。

餐館業者準備美味的咖哩豬排飯，讓災民不會餓肚子。（記者吳俊鋒攝）

嘉南地區廿一日凌晨起地震不斷，玉井文化大廈完成鋼柱支撐，開放住戶回家取物。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法